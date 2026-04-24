Είκοσι χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Biennale της Αθήνας συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει έναν πολιτιστικό οργανισμό που δεν είναι στατικός, αλλά συλλογικός, εξελισσόμενος και εξωστρεφής.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έγινε γνωστό, ο πολιτιστικός αυτός οργανισμός μετασχηματίζεται, διευρύνεται και ενδυναμώνεται, εισάγοντας μια νέα δομή διακυβέρνησης με εποπτικό συμβούλιο, συμβουλευτική επιτροπή και συμβουλευτική επιτροπή επιμέλειας. Και ταυτόχρονα έχοντας στόχο του να φέρει κοντά σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού, της διανόησης και της επιχειρηματικότητας, γύρω από ένα κοινό όραμα.

Στον πυρήνα αυτής της νέας «αρχιτεκτονικής», το εποπτικό συμβούλιο, υπό την προεδρία των Δάκη Ιωάννου και Γιώργου Οικονόμου, αναλαμβάνει τη στρατηγική εποπτεία, καθοδηγώντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, τη θεσμική ανάπτυξη και τον πολιτισμικό αντίκτυπο του οργανισμού.

Να αναφέρουμε εδώ πως στο εποπτικό συμβούλιο της Biennale της Αθήνας συμμετέχουν ισχυρά ονόματα του ελληνικού «Επιχειρείν», που ταυτόχρονα είναι μαικήνες και συλλέκτες έργων τέχνης και έχουν προάγει κατά καιρούς, είτε από μόνοι τους είτε συλλογικά, δράσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, τα εικαστικά και τις τέχνες γενικότερα.

Ανάμεσά τους, η Αλεξία Αντσακλή Βαρδινογιάννη, που είναι ιδρύτρια του «ARTFLYER», η Νινέττα Βαφειά, που είναι μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες συλλέκτριες έργων τέχνης και δικηγόρος, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων συλλεκτών σύγχρονης τέχνης και θεματοφύλακας της συλλογής «Δ. Δασκαλόπουλου» καθώς και ιδρυτής του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης «ΝΕΟΝ».

Όπως και ο Χάρης Δαυίδ, που η συλλογή του επικεντρώνεται στη σύγχρονη αφρικανική τέχνη και την τέχνη της αφρικανικής διασποράς (The Harry David Art Collection), ο επιχειρηματίας και συλλέκτης Αλέξανδρος Διογένους, που είναι ο ιδρυτής του «Pylon Art & Culture», η αρχιτέκτονας και συλλέκτρια έργων τέχνης Füsun Eczacıbaşı, η ευρέως γνωστή συλλέκτρια Μάγδα Μπαλτογιάννη-Καλλιτσάντση, καθώς και η επιχειρηματίας Ειρήνη Παναγοπούλου, που είναι συλλέκτρια και υποστηρίκτρια του πολιτισμού.

Στο εποπτικό συμβούλιο της Μπιενάλε της Αθήνας, συμμετέχει και η σύζυγος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η επιχειρηματίας και δημιουργική σύμβουλος Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η συμμετοχή του Δάκη Ιωάννου, που εκτός από κορυφαίος επιχειρηματίας, είναι παγκοσμίου φήμης συλλέκτης, ιδρυτής και πρόεδρος του Ιδρύματος «ΔΕΣΤΕ» και έχει προάγει αθόρυβα για δεκαετίες την τέχνη στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πρόκειται ουσιαστικά για το όνομα που ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλα τα άλλα και ταυτόχρονα δίνει ειδικό βάρος στην ελληνική Biennale. Δίπλα του, στο προεδρείο, συναντάμε τον εφοπλιστή και συλλέκτη έργων τέχνης, Γιώργο Οικονόμου.