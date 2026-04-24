Απαντήσεις για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά συνεχίζουν να ψάχνουν οι Αρχές. Την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα αποσαφηνίσουν εάν έγινε χρήση ουσιών.

Στη δημοσιότητα βγαίνουν όλο και περισσότερα στοιχεία για εκείνο το μοιραίο βράδυ που η Μυρτώ άφησε την τελευταία της πνοή, με την 23χρονη «Ολίβια» να πέφτει σε αντιφάσεις, καθώς νέα πρόσωπα μπαίνουν στο «κάδρο» της υπόθεσης.

Τα «ψέματα» της «Ολίβια»

Η 23χρονη «Ολίβια»

Αρκετές είναι όπως όλα δείχνουν οι αντιφάσεις στις καταθέσεις της 23χρονης «Ολίβια» ενώ αποδεικνύεται πως έχει αποκρύψει σημαντικές για την υπόθεση πληροφορίες.

Ειδικότερα, η 23χρονη «Ολίβια» στην πρώτη κατάθεση υποστήριξε πως συνάντησε τη Μυρτώ στις 23:30 το βράδυ και έκατσαν σε ένα παγκάκι πριν πάνε στο μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της.

«Είπαμε να βρεθούμε με τη Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο… και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία», κατέθεσε η «Ολίβια», σύμφωνα με το Live News.

Επίσης, απέκρυψε τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις με τον 66χρονο.

Εντούτοις, το Live News, αποκαλύπτοντας εικόνες από κάμερες ασφαλείας, ανέφερε ότι η 23χρονη είπε ψέματα στις αρχές.

Πιο αναλυτικά, η «Ολίβια» έφτασε στο σημείο συνάντησης στις 23:12, φορώντας γκρι ζακέτα με κουκούλα και έκατσε μόνη της σε ένα παγκάκι. Δύο λεπτά αργότερα, ο σύντροφος της Μυρτώς άφησε την κοπέλα του σε ένα στενό λίγο πιο μακριά, όπου θεωρητικά εκεί θα συναντούσε την «Ολίβια». Όπως έχει πει ο σύντροφος της 19χρονης, δεν έμεινε μαζί της, επειδή δεν ήθελε να δει την 23χρονη, καθώς είχε αρνητική εικόνα για εκείνη.

Τα μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της

Τα μηνύματα τα οποία ανταλλάχθηκαν λίγες ώρες πριν πεθάνει η Μυρτώ, όταν και επικοινώνησε με τη μητέρα της βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας.

Στα SMS και οι δύο εκφράζουν την αγάπη τους με τη μητέρα να ρωτάει την κόρη της λεπτομέρειες για τη ζωή της, όπως και ποια είναι η 23χρονη «Ολίβια», καθώς η Μυρτώ την συστήνει ως άνδρα.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» δημοσίευσε τα μηνύματα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 καταρρέει το αφήγημα των συλληφθέντων, ότι η Μυρτώ ήθελε να φύγει από το σπίτι, επειδή την καταπίεζαν οι γονείς της και ήθελε να βγει, να ξεδώσει, πίνοντας βόκτα, με αποτέλεσμα να συναντηθούν και λίγο αργότερα να χάσει τη ζωή της.

Τα SMS που αντάλλαξαν:

Τα συγκεκριμένα μηνύματα λοιπόν, φέρεται να καταρρέουν το αφήγημα των τριών συλληφθέντων, αλλάζοντας τα δεδομένα στην υπόθεση της 19χρονης, όπως τον λόγο που έπρεπε να συναντήσει το μοιραίο βράδυ τα άτομα που είδε.

Ακολουθούν τα SMS:

Μητέρα: Σε αγαπώ πολύ!

Μυρτώ: Μαμά είμαι έξω. Κλείσαμε με τον Ο… (σ.σ.23χρονη «Ολίβια») σπίτι

Μητέρα: Εντάξει ζωή μου. Με ποιον Ο…;

Μυρτώ: Τον φίλο μου

Μητέρα: Τον ξέρω; Δ…;

Μυρτώ: Ρε τον γιο της …

Μητέρα: Καλά παιδί μου. Προσέχεις, αγαπώ πολύ, κι εγώ και ο μπαμπάς

Μυρτώ: Και εγώ σε αγαπώ