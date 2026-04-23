Τα νέα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι η 23χρονη «Ολίβια» είπε ψέματα στην αρχική κατάθεση για τη Μυρτώ, καθώς προκύπτει ένα κρίσιμο κενό περίπου 24 λεπτών, τη στιγμή που η ανακρίτρια προχωρά σε νέες ενέργειες για να διαλευκάνει την υπόθεση της 19χρονης στο Αργοστόλι.

Η 23χρονη στην πρώτη κατάθεση υποστήριξε ότι συνάντησε τη Μυρτώ στις 23:30 το βράδυ και έκατσαν σε ένα παγκάκι πριν πάνε στο μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της.

«Είπαμε να βρεθούμε με τη Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο… και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία», κατέθεσε η «Ολίβια», σύμφωνα με το Live News.

Επίσης, απέκρυψε τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις με τον 66χρονο.

Εντούτοις, το Live News, αποκαλύπτοντας εικόνες από κάμερες ασφαλείας, ανέφερε ότι η 23χρονη είπε ψέματα στις αρχές.

Πιο αναλυτικά, η «Ολίβια» έφτασε στο σημείο συνάντησης στις 23:12, φορώντας γκρι ζακέτα με κουκούλα και έκατσε μόνη της σε ένα παγκάκι. Δύο λεπτά αργότερα, ο σύντροφος της Μυρτώς άφησε την κοπέλα του σε ένα στενό λίγο πιο μακριά, όπου θεωρητικά εκεί θα συναντούσε την «Ολίβια». Όπως έχει πει ο σύντροφος της 19χρονης, δεν έμεινε μαζί της, επειδή δεν ήθελε να δει την 23χρονη, καθώς είχε αρνητική εικόνα για εκείνη.

Η στιγμή που η «Ολίβια» φτάνει στο σημείο, που θεωρητικα συνάντησε τη Μυρτώ

Στις 23:20 η 23χρονη μόνη της έφυγε και πήγε στο στενό που ήταν η Μυρτώ και λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε μόνη της.

Στις 23:28 πήγε πάλι στο συγκεκριμένο στενό και στις 23:38 πραγματοποιήθηκε η κλήση στον 66χρονο.

Το στενό που άφησε τη Μυρτώ ο σύντροφος της και επισκέφθηκε αρκετές φορές μόνη της η 23χρονη

Σύμφωνα με το Live News, υπάρχει ένα κενό 24 λεπτών, όπου ακόμη και τώρα δεν έχει αποσαφηνιστεί τι έχει γίνει.

Οι κινήσεις της ανακρίτριας – Τι κατέθεσε ο 26χρονος

Η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι η ανακρίτρια ζήτησε να πραγματοποιηθεί μια αυτοψία στο χώρο του καταλύματος που λιποθύμησε η 19χρονη, καθώς αναζητά κάτι παραπάνω. Μάλιστα, φέρεται να επέτρεψε στους δικηγόρους των συλληφθέντων να παρακολουθήσουν τη νέα έρευνα αν το επιθυμούν.

Επιπλέον, το Live News αναπαρήγαγε όσα φέρεται να κατέθεσε ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών στην αστυνομία.

Ο 26χρονος κατέθεσε, σύμφωνα με την εκπομπή, ότι βρήκε ναρκωτικά μετά από απαίτηση της νεκρής κοπέλας, ενώ φέρεται να είπε ότι την άκουσε να τσακώνεται στο τηλέφωνο με κάποιον άνδρα, ο οποίος μάλλον ήταν ο 66χρονος.

Αναλυτικά, όσα κατέθεσε ο πρώην αρσιβαρίστας, σύμφωνα με το Live News:

«Τη Μυρτώ τη γνώριζα μόνο φυσιογνωμικά. Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου, ο 23χρονος, και πήγα στο ξενοδοχείο. Με ρώτησε αν μπορώ να βρω ουσίες. Του είπα ότι δεν ασχολούμαι με αυτά και δεν έχω, αλλά ότι μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Δεν είμαι έμπορος. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί φοβάμαι για την οικογένειά μου. Η πρώτη ποσότητα κόστιζε 80 ευρώ. Πήγα στο ξενοδοχείο, όπου πίναμε ποτό και κάναμε χρήση. Οι δυο τους επέμεναν να φέρω κι άλλο. Έφυγα και όταν γύρισα, η κοπέλα τσακωνόταν με κάποιον στο τηλέφωνο. Κάποιον έβριζε. Δεν γνώριζα αν μιλούσε με τον 66χρονο. Μετά έκανε μόνη της χρήση. Σε 10 με 15 λεπτά άρχισε να κάνει σπασμούς. Σκέφτηκα ότι ήταν επιληπτική κρίση. Έσκυψα πάνω της και με όλη μου τη δύναμη, έβαλα μέσα στο στόμα της το χέρι μου για να μη γυρίσει η γλώσσα της. Δεν την ακούμπησα ποτέ. Την άλλη μέρα έμαθα ότι πέθανε και δεν το πίστευα. Μίλησα και με τους άλλους δύο και νόμιζαν ότι τους έκανα πλάκα. Στο ΕΚΑΒ είπα ότι τη βρήκαμε εκεί, γιατί φοβήθηκα να πω ότι ήταν μαζί μας. Δεν καθάρισα ποτέ το δωμάτιο. Πήγα να ενημερώσω τον 23χρονο τι έχει συμβεί με το ασθενοφόρο».