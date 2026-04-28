Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της Μυρτώς στο Αργοστόλι, καθώς αποκαλύφθηκε και η ποσότητα κοκαΐνης που βρέθηκε στο αίμα της 19χρονης.

Με επιστήμονες να χαρακτηρίζουν χημική βόμβα τις ουσίες που κατανάλωσε, στο αίμα της εντοπίστηκε κοκαΐνη, ινδική κάνναβη και αλκοόλ στις εξής ποσότητες:

Ινδική κάνναβη : Τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9

: Τύπου δέλτα-8 και δέλτα-9 Αλκοόλ : 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο

: 0,11 γραμμάρια ανά λίτρο Κοκαΐνη : 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο

: 2.264 νανογραμμάρια ανά μικρολίτρο Ναλοξόνη (Narcan): Ουσία που δίνεται ως αντίδοτο για την υπερκατανάλωση οπιοειδών, χορηγήθηκε από γιατρούς, όταν παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, η Μυρτώ πήρε υπερδιπλάσια δόση κοκαΐνης από αυτή που απαιτείται για να σκοτώσει έναν άνθρωπο, κάτι που γεννά ερωτήματα για τον λόγο που κατανάλωσε τόσα ναρκωτικά.

Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη αποσαφήνιση των αιτιών και των συνθηκών της υπόθεσης.

Αναφορές για κύκλωμα πορνείας

Το πρωί της Τρίτης 28/4 μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της οικογένειας της 19χρονης, Παναγής Δρακουλόγκωνας.

«Στα χέρια μας ακόμη δεν έχουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Δεν έχουμε κάποιο επίσημο πόρισμα. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο πατέρας της πως προσπάθησαν να παρασύρουν την κόρη του σε κύκλωμα πορνείας, ζητήσαμε να επεκταθεί η έρευνα αρκετές μέρες πίσω.

Θέλουμε αυτό που λέγεται να αποδειχθεί ή να δείξουν οι έρευνες τι ακριβώς είχε συμβεί, για ποιο λόγο, γιατί βρέθηκε εκεί το κορίτσι. Ακόμη και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου είπε πως δεν είχε ξαναδεί την κοπέλα. Δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών… Η Μυρτώ δεν κοιμόταν στα παγκάκια, είχε καλή σχέση με τους γονείς της», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί τρία άτομα, μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς κατηγορούνται ότι την εγκατέλειψαν χωρίς βοήθεια.

Σε βάρος τους —του 23χρονου συντρόφου της, ενός 26χρονου αρσιβαρίστα και ενός 22χρονου αλβανικής καταγωγής— ασκήθηκε ποινική δίωξη, η οποία αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με πρόθεση διά παραλείψεως, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα.