Σε νέες δηλώσεις προχώρησε ο 66χρονος που συστήθηκε ως Σπύρος και ανέφερε ότι έδωσε περίπου 220 ευρώ στη Μυρτώ, παρότι δεν γνώριζε τη 19χρονη από το Αργοστόλι.

Ο άνδρας υποστήριξε ότι δεν έδωσε χρήματα από λύπηση, αλλά επειδή υπέθεσε μόνος του, όπως τόνισε, ότι η νεαρή κοπέλα δεν έχει κάποιο άτομο κοντά της.

Επίσης, είπε πως ποτέ δεν την είχε γνωρίσει και ότι μίλησαν δύο φορές στο τηλέφωνο με βιντεοκλήση λίγο πριν η Μυρτώ φύγει από τη ζωή.

Μιλώντας στις Αποκαλύψεις είπε ότι γνώρισε τη 19χρονη από την 23χρονη «Ολίβια», αναφέροντας: «Ναι, ό,τι σας είπα. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα λύπησης ως άνθρωπος, εγώ υπέθεσα ότι δεν έχει κανέναν, ας πούμε, και εγώ το έκανα με την έννοια ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος να τη βοηθήσει, καταλάβατε; Δεν είναι θέμα λύπησης με αυτή την έννοια».

Όσον, αφορά την επικοινωνία με τη Μυρτώ, υποστήριξε: «Μια φορά νομίζω, ανάμεσα στη Μεγάλη Εβδομάδα: “Τι κάνεις; Καλά; Πού θα κάνεις Πάσχα;”», προσθέτοντας για το μοιραίο βράδυ:

«Ναι, εκείνο το βράδυ και τις δύο φορές με βίντεο… Τακτοποιήθηκε. Αυτή με πήρε και μου είπε ότι τακτοποιήθηκε, ότι βρήκε δωμάτιο και ήταν εντάξει αλλά μου το έκλεισε μετά γιατί κάποιος μπήκε μέσα, δεν ξέρω ποιος ούτε με ενδιέφερε και εγώ πήγα και κοιμήθηκα, γιατί η ώρα είχε πάει 04.30 το πρωί».