Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 19χρονης στο Αργοστόλι, με νέα SMS που είδαν το φως της δημοσιότητας να φωτίζουν τις σχέσεις που διατηρούσε η Μυρτώ με την οικογένεια της, αλλά και με τον περίγυρο της, όπως με την περίπτωση της 23χρονης «Ολίβιας».

Τα μηνύματα ανταλλάχθηκαν λίγες ώρες πριν πεθάνει η νεαρή κοπέλα, όταν και επικοινώνησε με τη μητέρα της.

Στα SMS η κάθε πλευρά εκφράζει την αγάπη της προς την άλλη, με τη μητέρα να ρωτάει την κόρη της λεπτομέρειες για τη ζωή της, όπως και ποια είναι η 23χρονη «Ολίβια», καθώς η Μυρτώ την συστήνει ως άνδρα.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» δημοσίευσε τα μηνύματα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1 καταρρέει το αφήγημα των συλληφθέντων, ότι η Μυρτώ ήθελε να φύγει από το σπίτι, επειδή την καταπίεζαν οι γονείς της και ήθελε να βγει, να ξεδώσει, πίνοντας βόκτα, με αποτέλεσμα να συναντηθούν και λίγο αργότερα να χάσει τη ζωή της.

Τα SMS που αντάλλαξαν:

Τα συγκεκριμένα μηνύματα λοιπόν, φέρεται να καταρρέουν το αφήγημα των τριών συλληφθέντων, αλλάζοντας τα δεδομένα στην υπόθεση της 19χρονης, όπως τον λόγο που έπρεπε να συναντήσει το μοιραίο βράδυ τα άτομα που είδε.

Ακολουθούν τα SMS:

Μητέρα: Σε αγαπώ πολύ!

Μυρτώ: Μαμά είμαι έξω. Κλείσαμε με τον Ο… (σ.σ.23χρονη «Ολίβια») σπίτι

Μητέρα: Εντάξει ζωή μου. Με ποιον Ο…;

Μυρτώ: Τον φίλο μου

Μητέρα: Τον ξέρω; Δ…;

Μυρτώ: Ρε τον γιο της …

Μητέρα: Καλά παιδί μου. Προσέχεις, αγαπώ πολύ, κι εγώ και ο μπαμπάς

Μυρτώ: Και εγώ σε αγαπώ