Αναπάντητα παραμένουν αρκετά κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι. Ο σύντροφός της, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει η νεαρή κοπέλα, το μοιραίο βράδυ που έχασε τη ζωή της, μίλησε για την επικοινωνία που είχαν.

Ειδικότερα, σε επικοινωνία δημοσιογράφου της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον σύντροφο της Μυρτώς αναφέρθηκαν τα εξής:

– Υπήρξαν επικοινωνίες δικές σου και της Μυρτώς κατά τη διάρκεια της νύχτας;

Όπως την άφησα τώρα, τυπικές. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και όταν πήγαινε σπίτι του θα έστελνε μήνυμα, έτσι;

– Αφού την άφησες με την Ολίβια;

Ναι, αφού την άφησα με την Ολίβια, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank.

– Η ίδια λέει ότι τους είδες στην παραλιακή και δεν τους μίλησες. Αυτό σου έλεγε η Μυρτώ;

Ναι, ότι μας είδες και δεν μας χαιρέτησες.

– Ότι τις είδες και δεν τις χαιρέτησες, αυτό ισχύει;

Όχι, όντως δεν τις είδα.

– Και στη συνέχεια σου έστειλε μήνυμα και σε προσκαλούσε να πας στο δωμάτιο εκεί που ήταν με την…

Δεν με προσκάλεσε κάπου.

Χθες, η εκπομπή Live News του Mega μετέδωσε πως η 19χρονη αντάλλαξε μηνύματα με τον σύντροφό της λίγο μετά τα μεσάνυχτα της μοιραίας βραδιάς. Στις 00:43, η Μυρτώ φαίνεται να στέλνει βίντεο και να συνομιλεί σε χαλαρό τόνο, ενημερώνοντάς τον ότι δεν βρίσκεται στο σπίτι της αλλά μαζί με τον 23χρονο.

Η συνομιλία συνεχίζεται με τον σύντροφό της να ρωτά πού βρίσκεται, ενώ εκείνη του αναφέρει ότι τον είδε νωρίτερα στην παραλία. Λίγες ώρες αργότερα, στις 09:10 το πρωί, ο σύντροφός της επιχειρεί να επικοινωνήσει ξανά μαζί της, χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση.

Τρίτη 00:43

– Μυρτώ: (στέλνει βίντεο) Πάει το ξανθό

– Σύντροφος: Χαχαχαχα το ξανθό δεν φεύγει ποτέ

– Μυρτώ: (στέλνει βίντεο)

– Σύντροφος: Σπίτι σου είσαι; Με γράφεις;

– Μυρτώ: Όχι μωρό μου. Είμαι με τον (23χρονο)

– Σύντροφος: Οκ

– Μυρτώ: Θέλεις να έρθεις να σε δω λίγο;

– Σύντροφος: …

– Μυρτώ: Με είδες πριν και δεν μας χαιρέτησες

– Σύντροφος: Πού ρε;

– Μυρτώ: Στην παραλία

– Σύντροφος: Στο ορκίζομαι, δεν σε είδα

– Μυρτώ: Εντάξει μωρό μου. Σε πιστεύω

Τρίτη 09:10 π.μ.

– Σύντροφος: Ακούς; Μπρο…