Τη δική της εκδοχή για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ που η Μυρτώ έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, μετέφερε, στην κατάθεσή της, η μητέρα της 19χρονης.

«Η Μυρτούλα μου ήταν ένα παιδί ταπεινό, ευγενικό, ένα παιδί της εκκλησίας, φιλόζωη, παιδί του σπιτιού, δεν έβγαινε ιδιαίτερα έξω, μόνο το σκυλάκι της έβγαζε βόλτα καθημερινά, δεν έπινε», είπε η συγκλονισμένη μάνα.

«Εκείνο το βράδυ στις 14-04-2026 πιστεύω ότι ήθελαν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά, να τη βιντεοσκοπήσουν για να την εκβιάζουν», τόνισε η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε:

«Εκείνη την ώρα μου τηλεφώνησε η κυρία… Μου είπε με αυστηρό ύφος ότι δεν μπορεί να μου πει από το τηλέφωνο τον λόγο του τηλεφωνήματος και να πάω από το νοσοκομείο να μου πει από κοντά. Είδα παγωμένα βλέμματα και σαν να με λυπόντουσαν και κατάλαβα ότι κάτι έχει συμβεί στο παιδί μου. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι έχει φύγει από τη ζωή», σημείωσε, σε κομμάτι της κατάθεσής της, η μητέρα της Μυρτώς.

«Τον τελευταίο μήνα πέτυχα δύο φορές τη Μυρτώ στο σπίτι που μιλούσε με βιντεοκλήση μαζί του. Μπήκα στο δωμάτιό της να δω με ποιον μιλάει και τον είδα. Φορούσε κουκούλα, μου έκαναν εντύπωση τα χείλη του και τα μάτια του που ήταν βαμμένα και μου εξήγησε η Μυρτώ ότι είναι αγόρι και ντύνεται γυναίκα, δεν έδωσα σημασία, είχα απεριόριστη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ, δεν είχαμε μυστικά μεταξύ μας», είπε η μητέρα του θύματος.

«Πριν μου πουν οτιδήποτε, μου έδωσαν ηρεμιστικά χάπια και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είπα στον γιατρό να κάνουν κάτι για να σώσουν το παιδί μου. Να πάρουν τη δική μου καρδιά να τη δώσουν σε εκείνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι έτρεξα αμέσως στο παιδί μου. Θυμάμαι τα παγωμένα βλέμματα των γιατρών και ότι μου είπαν “δυστυχώς”, αλλά εγώ δεν ήθελα να πιστέψω ότι το παιδί μου είχε φύγει από τη ζωή», σημείωσε η ίδια, περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές από το νοσοκομείο.