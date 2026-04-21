Ανατροπή φαίνεται να έρχεται στον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι, καθώς αναμένεται κατάθεση που θα φωτίσει τις σχέσεις της Μυρτώς με την 23χρονη «Ολίβια» που προφυλακίστηκε για την υπόθεση.

Τις επόμενες μέρες δύο γυναίκες αναμένεται να προσέλθουν στις αρχές για να καταθέσουν, με τη μία από αυτές να είναι παιδική φίλη της 19χρονης.

Σύμφωνα με το Mega, η φίλη της Μυρτώς θα καταθέσει ότι η «Ολίβια» απειλούσε να σκοτώσει την 19χρονη, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που φέρεται να έδειξε η 23χρονη, καθώς έχει πει στις αρχές ότι είχε καλές σχέσεις με τη Μυρτώ.

Επίσης, αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του πατέρα της νεαρής που πέθανε, ο οποίος υποστήριξε ότι η κόρη του είχε τσακωθεί με την 23χρονη, με την τελευταία να απειλεί να τη σκοτώσει.

«Η Ολυμπία που δεν ήταν Ολυμπία, αλλά Ολύμπιος απείλησε την κόρη μου “να δεις τι θα σου κάνω”. Τον είπε λ… και της είπε ότι θα την σκοτώσει», είπε ο πατέρας της Μυρτώς.

Όσον αφορά το δεύτερο άτομο που θα καταθέσει, το Mega ανέφερε ότι πρόκειται για την 18χρονη αδερφή του 22χρονου που προφυλακίστηκε, καθώς η κοπέλα ήταν στο δίπλα δωμάτιο από εκείνο που λιποθύμησε η Μυρτώ.

«Παγιδεύτηκε από μια οργάνωση με αρχηγό, υπαρχηγό και μπράβους»

Ο πατέρας της 19χρονης σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η Μυρτώ πήγαινε σε μια ιδιωτική σχολή στην Κεφαλονιά, καθώς ο ίδιος φοβόταν την εγκληματικότητα των Αθηνών, αλλά όπως «αποδείχθηκε, στην Κεφαλονιά έχουμε μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Έχουμε εγκληματικότητα που δεν υπήρχε στο Σικάγο το 1930. Υπάρχουν οργανωμένες ομάδες κάτω από τη μύτη μας και εθελοτυφλούμε».

Επίσης, δήλωσε ότι η κόρη του παγιδεύτηκε και μάλιστα από οργάνωση, όχι μεμονωμένα πρόσωπα.

«Η Μυρτώ δεν ήταν ναρκομανής. Τρώγαμε και δεν έπινε ούτε μισό ποτήρι κρασί. Παγιδεύτηκε από μια οργάνωση με αρχηγό, υπαρχηγό και μπράβους, ενώ εμπλέκονται και πολλά άλλα άτομα. Πρέπει να πιάσουμε από την αρχή την υπόθεση και να φτάσουμε μέχρι το τέλος για να γλιτώσουμε τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν παγιδευτεί. Εγώ έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, έχω χάσει όλο το σύμπαν», είπε ο πατέρας της 19χρονης.