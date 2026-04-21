Ο πατέρας της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι προχώρησε σε αποκαλύψεις, αναφέροντας ότι εμπλέκονται κι άλλα άτομα στον θάνατο της κόρης του, καθώς πιστεύει ότι προσπαθούσαν να τη σπρώξουν σε περίεργα μονοπάτια.

Σε νέες δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι η υπόθεση ξεκινάει από την Κεφαλονιά και μέσω Αλβανίας φτάνει μέχρι την Κολομβία.

«Αν δεν σταματήσει κανείς το κουβάρι που άρχισε να ξετυλίγεται, θα ξεκινήσουμε από το Αργοστόλι Κεφαλονιάς που είναι κλειστή κοινωνία και δεν ξέρω από πού θα περάσουμε, αλλά θα φτάσουμε μέσω Αλβανίας μέχρι την Κολομβία», δήλωσε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

Στη συνέχεια, ξέσπασε με όσους ασχολούνται με την εξωτερική εμφάνιση της κόρης του, αντί για τους λόγους που έφυγε από τη ζωή.

«Είμαι ένας άνθρωπος 82 ετών, είχα εμπιστοσύνη στο παιδί μου, του έκανα μάθημα πριν βγει έξω για όλα αυτά τα πράγματα και την πάτησα μπροστά στα μάτια μου. Ρωτήστε τι γίνεται στην πλατεία του Αργοστολίου, τόσο οργανωμένο έγκλημα. Έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο έγκλημα και θα ασχοληθούμε με βλεφαρίδες; Αν είχε χτενιστεί; Αυτό είναι το πρόβλημά μας; Αυτοί που ασχολούνται με αυτά, είναι ανύπαρκτοι», είπε ο πατέρας της 19χρονης.

«Την απειλούσε»

Ο πατέρας της Μυρτούς περιέγραψε τη γνωριμία της κόρης του με τους τρεις συλληφθέντες, αναφέροντας ότι ο 23χρονος απείλησε την κόρη του, όταν εκείνη δεν ενέδωσε στις πιέσεις του.

«Ήρθε στον ύπνο μου χθες το βράδυ και είπε ότι την παγίδευσαν. Να σοβαρευτούμε λιγάκι, να μην εθελοτυφλούμε. Δεν λέω ότι η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της, αλλά αυτοί που δίνουν εντολές, που είναι ανώτεροι», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Έπιασαν το κουβάρι από την αρχή και να πάνε μέχρι τέλους. Θα βρεθεί κάποιος ανώτερος και θα σταματήσει», είπε ο πατέρας της 19χρονης. «Το παιδί μου είμαι τυχερός που πέθανε και το έχω εδώ. Το ναρκώσανε, το ετοιμάσανε να πάει να δουλέψει στον Λίβανο», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η Ολυμπία που δεν ήταν Ολυμπία, αλλά Ολύμπιος απείλησε την κόρη μου “να δεις τι θα σου κάνω”. Τον είπε λ… και της είπε ότι θα την σκοτώσει».