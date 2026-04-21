Νέα στοιχεία και διαφορετικές εκδοχές έρχονται στο φως γύρω από την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, με τον 23χρονο κατηγορούμενο να μιλά για πρώτη φορά μέσα από το κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται από την οικογένεια της άτυχης κοπέλας, η οποία τον θεωρεί πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση. Στη δική του εκδοχή, περιγράφει τα γεγονότα της μοιραίας νύχτας, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία εμπλοκή σε κυκλώματα ή παράνομες δραστηριότητες.

«Εκείνο το βράδυ που πήγα με τη Μυρτώ στο δωμάτιο, έβαλα περούκα και βάφτηκα. Όταν ο 26χρονος την έβγαλε έξω, εγώ έμεινα πίσω για να αλλάξω και να ξεβαφτώ. Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όσα ακούγονται περί μαστροπείας. Δεν συμμετέχω σε καμία εγκληματική οργάνωση», υποστηρίζει χαρακτηριστικά.

Ο 23χρονος αναφέρει ακόμη πως η σχέση τους δεν ήταν πρόσφατη, καθώς –όπως λέει– γνωρίστηκαν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο σε γάμο στην Κεφαλονιά και διατηρούσαν φιλικές επαφές. Μάλιστα, ισχυρίζεται πως το Πάσχα συναντήθηκαν ξανά, βγαίνοντας μαζί για καφέ και ποτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το επίμαχο βράδυ είχαν πάει στο δωμάτιο απλώς για να ακούσουν μουσική και να δημιουργήσουν βίντεο για το TikTok, απορρίπτοντας κάθε σενάριο που τον συνδέει με εκμετάλλευση ή εγκληματική δράση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και στο χωριό από το οποίο κατάγονται οι δύο κατηγορούμενοι, καθώς ο 23χρονος και ο 26χρονος –πρώην αρσιβαρίστας– φέρονται να είναι μακρινοί συγγενείς. Η σύλληψη και η προφυλάκισή τους έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην τοπική κοινωνία.