Ανατριχιαστικό νέο βίντεο καταγράφει τη στιγμή που πρώην Μεξικανή καλλονή πέφτει νεκρή από πυροβολισμούς μπροστά στο μωρό της από τη ζηλιάρα πεθερά της στο Μεξικό.

Ακόμη πιο ζοφερή είναι η ψυχρή, σχεδόν αδιάφορη αντίδραση του συζύγου της Καρολίνα Φλόρες Γκόμες όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του φέρεται να εκτέλεσε τη σύζυγό του και μητέρα του παιδιού του, όπως αναφέρει η New York Post.

Bone-chilling video captures callous reaction of beauty queen's husband after his mom 'executed her' in front of her baby https://t.co/GQ4R7nlYeb pic.twitter.com/G4T4sgUYvO — New York Post (@nypost) April 23, 2026

Η 27χρονη, που είχε στεφθεί Miss Teen Universe για τη Μπάχα Καλιφόρνια το 2017, φαίνεται στο σπίτι της στην εύπορη γειτονιά Πολάνκο μαζί με την πεθερά της, Έρικα Ερέρα, τη στιγμή που σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό στις 15 Απριλίου, σύμφωνα με σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το ισπανόφωνο μέσο Reforma.

«Εσύ είσαι δικός μου και εκείνη σε πήρε από μένα», είπε η μητέρα του

Η Καρολίνα Φλόρες Γκόμες, φορώντας ρόμπα με λευκά σχέδια, φαίνεται να περπατά στο σαλόνι της πολυτελούς κατοικίας, όπου υπάρχουν παιδικό πάρκο, καρότσι και παιχνίδια, πριν κατευθυνθεί προς το πίσω μέρος του σπιτιού, με την πεθερά της να την ακολουθεί, σύμφωνα με το βίντεο. Ένα κλάσμα δευτερολέπτου αργότερα, ακούγεται πυροβολισμός, ακολουθούμενος από κραυγή και αρκετούς ακόμη πυροβολισμούς.

Ο σύζυγός της, Αλεχάντρο Γκόμες, εμφανίζεται στο πλάνο κρατώντας το μωρό του ζευγαριού. «Τι ήταν αυτό;», ρωτά στα ισπανικά. «Τι έκανες, τρελή;», ακούγεται μια άγνωστη γυναικεία φωνή.

«Τίποτα», απαντά η Έρικα Ερέρα. «Με έκανε να θυμώσω». «Τι έχεις πάθει; Είναι οικογένειά μου», απαντά ο γιος. «Εσύ είσαι δικός μου και εκείνη σε πήρε από μένα», λέει η μητέρα του.

Η αστυνομία του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, χωρίς ακόμη να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ωστόσο, αναγνώρισαν την Έρικα Ερέρα ως βασική ύποπτη και έθεσαν ερωτήματα για το γιατί ο Αλεχάντρο Γκόμες και η μητέρα του δεν ανέφεραν το περιστατικό παρά μόνο την επόμενη ημέρα.

Η μητέρα της νεκρής, Ρέινα Γκόμες Μολίνα, δήλωσε στο Univision News ότι ο Αλεχάντρο Γκόμες καθυστέρησε να ενημερώσει τις αρχές λόγω ανησυχίας για το μικρό παιδί του ζευγαριού. Όπως είπε, φοβόταν ότι το μωρό θα κατέληγε σε ανάδοχη οικογένεια.

