Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο των πυραμίδων του Τεοτιουακάν, που απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με αναφορές τοπικων μέσων ενημέρωσης.

Μια τουρίστρια από τον Καναδά σκοτώθηκε από τα πυρά του δράστη, ο οποίος αυτοκτόνησε πάνω στην Πυραμίδα της Σελήνης, τη δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα (ύψους 43 μέτρων) στον αρχαιολογικό χώρο.

Αρκετοί επισκέπτες τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, τρεις εκ των οποίων σοβαρότερα.

A shooter opened fire on tourists at Mexico's Pyramids of Teotihuacán, killing a Canadian woman and injuring several others.

Η μεξικανική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο στο οποίο διακρίνεται η στιγμή που ο ένοπλος πυροβολεί στον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο και προσελκύει πλήθος επισκεπτών από όλον τον κόσμο.

Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της αστυνομίας.