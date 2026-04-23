Μια απεγνωσμένη επιχείρηση εντοπισμού μιας 30χρονης γυναίκας στο Μεξικό που είχε εξαφανιστεί καθυστέρησε σημαντικά, καθώς οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στα social media είχαν έντονα φίλτρα ομορφιάς, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζεται εύκολα από τους πολίτες.

Οι Αρχές είχαν εξαπολύσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της Γκρέσια Γουαδαλούπε Μεντόζα Οράντες, αφισοκολλώντας φωτογραφίες της στην πόλη της και δημοσιεύοντας σχετικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο της έρευνας για εξαφάνισή της.

Η 30χρονη είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη την Κυριακή 12 Απριλίου στη νοτιοανατολική πολιτεία Τσιάπας από την αδελφή της, που ανησύχησε για την τύχη της. Σύμφωνα με μαρτυρία, άγνωστος ένοπλος φέρεται να την απήγαγε στην περιοχή Οκοζοκοάουτλα.

Η αστυνομία ξεκίνησε άμεσα εκτεταμένες έρευνες με τη συνδρομή της Μητροπολιτικής Επιτροπής Αναζήτησης Αγνοουμένων του Μεξικού, ενώ υπήρχαν ανησυχίες ότι η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται με ένοπλη επίθεση στην ίδια περιοχή, όπου είχαν σκοτωθεί τέσσερα άτομα σε μπαρ.

Οι Αρχές χρησιμοποίησαν φωτογραφίες της που είχε αναρτήσει η ίδια στα social media, ωστόσο αυτές ήταν έντονα επεξεργασμένες και δυσκόλεψαν την αναγνώρισή της.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες ερευνών, η 30χρονη εντοπίστηκε ζωντανή σε αυτοκινητόδρομο, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες ανεύρεσής της.

Η αρμόδια κρατική επιτροπή αναζήτησης αγνοουμένων επιβεβαίωσε ότι ένας από τους παράγοντες που καθυστέρησαν τον εντοπισμό της ήταν η μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις φωτογραφίες της και την πραγματική της εμφάνιση, σύμφωνα με τη Sun.