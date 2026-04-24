Η Ελλάδα αξιοποιεί τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην κατασκευή εμβληματικών έργων και πρωταγωνιστεί στους νέους εμπορευματικούς διαδρόμους της ΕΕ, τόνισε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόοδο των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ με έμφαση στον Βόρειο Οδικό ‘Αξονας της Κρήτης (ΒΟΑΚ), ο οποίος, πλέον, κατασκευάζεται, στον Αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο σύνολό του το προσεχές καλοκαίρι, καθώς και στα έργα αποκατάστασης των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών πρόσθεσε ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς εφαρμόζεται το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της αεροναυτιλίας στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του ο κ. Δήμας ανέπτυξε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στην ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου Μεταφορών και τη σύνδεσή του με τα διεθνή δίκτυα, μέσω της συμμετοχής στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Βαλτικής Θάλασσας-Μαύρης Θάλασσας-Αιγαίου (BBA) και στον Ευρωπαϊκό Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων-Ανατολικής Μεσογείου (WBEM) του διευρωπαϊκού δικτύου.

Όπως είπε ο υπουργός: «Η στρατηγική σημασία των δύο ευρωπαϊκών διαδρόμων στους οποίους συμμετέχει η Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω του τρέχοντος γεωπολιτικού περιβάλλοντος».

Ειδικότερα για τον ΒΒΑ, ο κ. Δήμας μίλησε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην τριμερή συνεργασία με Βουλγαρία και Ρουμανία, με την καθοριστική συμβολή του Επιτρόπου, η οποία προβλέπεται να αποτυπωθεί στην κατάθεση κοινής πρότασης των τριών χωρών για χρηματοδότηση από το CEFreflow.

«Εντός του ΒΒΑ, ο άξονας Αλεξανδρούπολη – Οδησσός αναδεικνύεται ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, με δυνατότητα να λειτουργήσει τονωτικά για την ευρωπαϊκή οικονομική ανταγωνιστικότητα, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα», είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνοντας τη διάσταση της στρατιωτικής κινητικότητας, που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια συζητήσεων με αντικείμενο τη διακυβέρνηση και την παραγωγικότητα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξέθεσε τα δημοσιονομικά στοιχεία που καταδεικνύουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από το 2019, τονίζοντας τη σημασίας της αποκλιμάκωσης του χρέους, της αύξησης του ΑΕΠ και του κατώτατου μισθού, αλλά και της μείωσης της ανεργίας.

Εξειδικεύοντας στον τομέα των κατασκευών, ο κ. Δήμας τόνισε τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή του στην εθνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, ενώ αυξητική τάση καταγράφεται και στην απασχόληση στον κλάδο, με το σύνολο των εργαζόμενων στις κατασκευές να ξεπερνά τους 200 χιλιάδες, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

«Τα μεγάλα έργα υποδομών είναι κρίσιμα για την ενίσχυση της απασχόλησης, την οικονομική ανάκαμψη αλλά και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών», είπε ο κ. Δήμας συμπληρώνοντας πως η βιωσιμότητα και η ανθεκτικότητα των υποδομών, αποτελούν βασική προτεραιότητα, ώστε η χώρα να ανταποκριθεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να θωρακιστεί απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις.

Είναι απολύτως απαραίτητο να επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και στην καινοτομία, είπε ο κ. Δήμας, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα ισχυρό και αυτόνομο Υπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας, πρωτίστως για να ενοποιηθεί ο χώρος της έρευνας και να αποκτήσουμε μια ενιαία εθνική ερευνητική πολιτική.

Σχετικά με τη χρήση νέων τεχνολογιών στις υποδομές, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του BIM (Building Information Modeling), που βοηθά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαδικασίας παραγωγής των έργων, ώστε να εξοικονομούνται πόροι και να υπάρχει συγκεντρωμένη πληροφορία για τις ανάγκες συντήρησης.

Τέλος, σχολιάζοντας τις καταιγιστικές εξελίξεις που φέρνει στην κοινωνία η τεχνητή νοημοσύνη ο κ. Δήμας είπε πώς ο τρόπος που χρησιμοποιούμε το μυαλό μας ώστε να αντλήσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε θα θεωρείται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δεξιότητα. Επομένως, συμπλήρωσε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, ειδικότερα σε μικρότερες επιχειρήσεις, προκειμένου να προχωρήσουν σε σημαντικές τεχνολογικές λύσεις.