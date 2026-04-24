Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι επανέρχεται στο προσκήνιο των μεταγραφικών εξελίξεων, με την παραμονή του στην Μπαρτσελόνα να μην έχει ακόμη ξεκαθαρίσει. Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και, μέχρι τώρα, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία για την επέκτασή του με τους Καταλανούς.

Όπως αναφέρει η ιταλική «Tuttosport», οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχουν αποδώσει αποτέλεσμα, διατηρώντας ανοιχτά όλα τα σενάρια. Την ίδια στιγμή, ο μάνατζέρ του, Πίνι Ζάχαβι, φέρεται να διερευνά ήδη εναλλακτικές προοπτικές ενόψει της επόμενης σεζόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Γιουβέντους εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του, αναζητώντας έναν επιθετικό-ηγέτη για την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται σύντομα επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, με πρόταση που αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συν επιπλέον μπόνους βάσει επιδόσεων.

Στο Τορίνο εκτιμούν ότι η εμπειρία, η εκτελεστική δεινότητα και η προσωπικότητα του Λεβαντόφσκι μπορούν να προσδώσουν άμεσα ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Παράλληλα, ενδιαφέρον φέρεται να υπάρχει και από τη Μίλαν, χωρίς όμως να καταγράφεται προς το παρόν η ίδια ένταση κινήσεων με εκείνη της Γιουβέντους. Έτσι, οι «μπιανκονέρι» δείχνουν να έχουν προβάδισμα, σε περίπτωση που ο Πολωνός επιθετικός αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται καθοριστικές, με το μέλλον ενός εκ των πιο σταθερών σκόρερ της τελευταίας δεκαετίας να παραμένει ανοιχτό και αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.