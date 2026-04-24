Μια γυναίκα και τα πέντε παιδιά της αφέθηκαν ελεύθεροι την Πέμπτη 23 Απριλίου, έπειτα από κράτηση άνω των δέκα μηνών σε κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια κράτηση οικογένειας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ.

Η απελευθέρωσή τους ήρθε λίγο μετά τη σχετική δικαστική απόφαση, όπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος τους, καθώς ο δικαστής Φρεντ Μπίρι στο Τέξας είχε διατάξει την απελευθέρωση της οικογένειας ήδη από χθες.

Η Χαγιάμ Ελ Γκαμάλ και τα πέντε παιδιά της, ηλικίας από 5 ως 18 ετών, συνελήφθησαν τον περασμένο Ιούνιο και τέθηκαν υπό ομοσπονδιακή κράτηση μετά τη βομβιστική επίθεση τον περασμένο χρόνο στο Μπόλντερ του Κολοράντο για την οποία είχε κατηγορηθεί ο πρώην σύζυγός της, ο Μοχάμεντ Σάμπρι Σόλιμαν.

Μια 82χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε στην επίθεση, αργότερα κατέληξε.

«Η οικογένεια Ελ Γκαμάλ είναι ελεύθερη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Έρικ Λι, δικηγόρος της οικογένειας που κρατούνταν στο Τέξας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, γνωστή ως ICE, επέκρινε την απόφαση με την οποία αφέθηκε ελεύθερη η οικογένεια λέγοντας ότι προήλθε από έναν «ακτιβιστή δικαστή», ο οποίος «άφησε ελεύθερη την οικογένεια αυτού του τρομοκράτη».

Ο Μοχάμεντ Σόλιμαν συνελήφθη ως ύποπτος για την επίθεση σε μια εκδήλωση για τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούσαν ένοπλοι της Χαμάς στη Γάζα. Η Ελ Γκαμάλ χώρισε από τον Σόλιμαν μετά τη σύλληψή του, όπως μετέδωσε το ⁠NBC News, καταδικάζοντας και η ίδια την επίθεση.

Η νομική ομάδα της οικογένειας υποστηρίζει ότι οι οικείοι του δεν γνώριζαν από πριν τα σχέδια του υπόπτου και ότι η οικογένεια συνελήφθη παρανόμως.

Η κυβέρνηση από την πλευρά της λέει ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες ερευνούν «σε ποιο βαθμό» η οικογένεια γνώριζε για την επίθεση.

Η νομική ομάδα καταγγέλλει επίσης ότι η υγεία της οικογένειας επιδεινώθηκε στη διάρκεια της κράτησής της και ότι της αρνήθηκαν τη δέουσα ιατρική φροντίδα.

Ο Λι, ο δικηγόρος της οικογένειας, δήλωσε ότι η Ελ Γκαμάλ μεταφέρθηκε αυτό τον μήνα σε μια αίθουσα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών εκτός του χώρου κράτησης όταν «ξεκίνησε να νιώθει αφόρητους πόνους» και ότι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία που έδειξε «περικαρδιακή συλλογή». Η νομική ομάδα είπε ότι και τα πέντε παιδιά υποφέρουν από κατάθλιψη.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας πάντως διατείνεται ότι η οικογένεια έλαβε ιατρική φροντίδα και ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταγράψει τις καταγγελίες των κρατουμένων σχετικά με τις συνθήκες κράτησης σε εγκαταστάσεις της ICE, τις οποίες χαρακτηρίζουν απάνθρωπες.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι έχουν πεθάνει υπό κράτηση από την ICE από τότε που επέστρεψε ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η καταστολή των μεταναστών από τον Τραμπ έχει καταγγελθεί από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καταγγέλλουν παραβιάσεις της νόμιμης διαδικασίας και της ελευθερίας του λόγου. Ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποστηρίζουν ότι η καταστολή δημιουργεί ένα ανασφαλές περιβάλλον κυρίως για τις μειονότητες. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί τις ενέργειές του απαραίτητες για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και τη βελτίωση της εσωτερικής ασφαλείας.