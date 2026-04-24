Η συζήτηση γύρω από την πιθανή απομάκρυνση του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό ολοένα και φουντώνει. Θα είναι ο 20ος διαφορετικός τεχνικός σε λιγότερα από 14 χρόνια που θα αλλάξει;

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να παρουσίασε βελτίωση στον ανασταλτικό τομέα και στη φυσική κατάσταση, όμως παρέμεινε προβλέψιμη και περιορισμένη δημιουργικά. Τα ντέρμπι ανέδειξαν την επιθετική της αδυναμία, ενώ δηλώσεις που χαμήλωναν τον πήχη των προσδοκιών ενόχλησαν ένα απαιτητικό ακροατήριο. Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε σε μια χρονική στιγμή που δεν είχε επιλέξει αρχικά, με ένα ρόστερ που δεν είχε διαμορφώσει και υπό συνθήκες που δεν συνάδουν με σοβαρό αγωνιστικό σχεδιασμό. Κλήθηκε να «χτίσει» χωρίς προετοιμασία.

Παράλληλα, η οικονομική διάσταση της υπόθεσης δεν είναι αμελητέα. Η ενδεχόμενη λύση συνεργασίας με τον Μπενίτεθ συνεπάγεται αποζημίωση που ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ, πέραν των δεδουλευμένων, ενώ πιθανές πρόσθετες αποχωρήσεις αυξάνουν περαιτέρω το κόστος. Πρόκειται για μεγέθη που προκαλούν άλλες συζητήσεις.