Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό του για τη θέση του τερματοφύλακα ενόψει καλοκαιριού, με σαφή κατεύθυνση: αναζήτηση αξιόπιστης λύσης για δεύτερο πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Η επικείμενη λήξη του συμβολαίου του Πασχαλάκη τον Ιούνιο επιταχύνει τις εξελίξεις, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν ήδη περιπτώσεις που μπορούν να καλύψουν τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η στρατηγική αυτή τελεί, ωστόσο, υπό μία βασική προϋπόθεση: την παραμονή του Τζολάκη. Σε περίπτωση που προκύψει πρόταση ικανοποιητική για τον 24χρονο διεθνή, την οποία δύσκολα θα μπορούσαν να απορρίψουν τόσο ο σύλλογος όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, τα δεδομένα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.

Στο μεταγραφικό προσκήνιο επανήλθε τις τελευταίες ημέρες το όνομα του Ζοσέ Σα, μετά τον υποβιβασμό της Γουλβς, που τον αφήνει ελεύθερο στην αγορά. Παρά τημ εξαιρετική του προϋπηρεσία στον Πειραιά, η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι. Ο Πορτογάλος προσανατολίζεται σε παραμονή στην Αγγλία και αναζητά συμβόλαιο που θα του διασφαλίζει ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η προοπτική ένταξής του στον Ολυμπιακό παρουσιάζει αντικειμενικές δυσκολίες, καθώς η παρουσία του Τζολάκη περιορίζει αναπόφευκτα τις ευκαιρίες για τον δεύτερο τερματοφύλακα. Αντιθέτως, πιο ψηλά στη λίστα φαίνεται να βρίσκεται ο 24xρονος Πολωνός, Σέζαρ Μίσζτα της Ρίο Άβε, ο οποίος πραγματοποιεί ιδιαίτερα θετική σεζόν στην Πορτογαλία και αξιολογείται ως πιο συμβατή επιλογή με τον ρόλο που αναζητεί ο σύλλογος.