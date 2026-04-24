Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου αποκαλύπτει επιλογές πολιτικής για τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την «τιμωρία» συμμάχων του ΝΑΤΟ, οι οποίοι, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, δεν υποστήριξαν επαρκώς τις αμερικανικές επιχειρήσεις στον πόλεμο με το Ιράν. Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται περιλαμβάνεται η αναστολή της Ισπανίας από τη Συμμαχία, καθώς και η επανεξέταση της αμερικανικής στάσης απέναντι στη βρετανική κυριαρχία στα Νησιά Φώκλαντ, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Το έγγραφο αποτυπώνει τη δυσαρέσκεια για την, όπως εκλαμβάνεται, απροθυμία ή άρνηση ορισμένων συμμάχων να παράσχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες πρόσβαση, δικαιώματα βάσεων και υπερπτήσεων (ABO) στο πλαίσιο του πολέμου με το Ιράν. Όπως σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος, το email υπογράμμιζε ότι τα ABO αποτελούν «απλώς το απόλυτο βασικό επίπεδο για το ΝΑΤΟ», ενώ πρόσθεσε ότι οι σχετικές επιλογές κυκλοφορούν σε υψηλόβαθμα επίπεδα εντός του Πενταγώνου.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η αναστολή «δύσκολων» χωρών από σημαντικές ή προβεβλημένες θέσεις εντός του ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ασκήσει σκληρή κριτική στους συμμάχους της Συμμαχίας για τη μη αποστολή ναυτικών δυνάμεων με σκοπό το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία έκλεισαν για τη διεθνή ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη του αεροπορικού πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Ο ίδιος έχει δηλώσει επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, λέγοντας χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Reuters την 1η Απριλίου: «Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το συγκεκριμένο email δεν προτείνει αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συμμαχία, ούτε και κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη. Παράλληλα, αρνήθηκε να διευκρινίσει εάν μεταξύ των επιλογών περιλαμβάνεται η αναμενόμενη μείωση αμερικανικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ερωτηθείς για το περιεχόμενο του email, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον, δήλωσε: «Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, εκείνοι δεν ήταν δίπλα μας. Το υπουργείο Πολέμου θα διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος έχει αξιόπιστες επιλογές ώστε οι σύμμαχοι να πάψουν να είναι μια “χάρτινη τίγρη” και να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλιο για εσωτερικές διαβουλεύσεις».

Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της 76χρονης Συμμαχίας, προκαλώντας πρωτοφανή ανησυχία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να μην σπεύσουν σε βοήθεια ευρωπαϊκών συμμάχων σε περίπτωση επίθεσης, όπως επισημαίνουν αναλυτές και διπλωμάτες.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή σε ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, ωστόσο δηλώνουν πρόθυμες να συμβάλουν στη διατήρηση ανοικτών των Στενών του Ορμούζ μετά από μια διαρκή κατάπαυση του πυρός ή τη λήξη της σύγκρουσης. Παρά ταύτα, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τονίζουν ότι το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργεί μονόπλευρα.

Ιδιαίτερη δυσαρέσκεια εκφράζεται προς την Ισπανία, της οποίας η σοσιαλιστική ηγεσία δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναέριου χώρου της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν δύο σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα: τη Ναυτική Βάση Ρότα και τη Βάση Μορόν.

Οι επιλογές πολιτικής που περιγράφονται στο email αποσκοπούν στην αποστολή ενός ισχυρού μηνύματος προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, με στόχο «τη μείωση της αίσθησης δικαιώματος από την πλευρά των Ευρωπαίων», όπως ανέφερε ο αξιωματούχος συνοψίζοντας το περιεχόμενο. Το σενάριο αναστολής της Ισπανίας εκτιμάται ότι θα είχε περιορισμένες επιχειρησιακές επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, αλλά σημαντικό συμβολικό αντίκτυπο.

Δεν έγινε γνωστό πώς θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρήσουν σε μια τέτοια αναστολή, ενώ το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν υπάρχει σχετικός μηχανισμός εντός του ΝΑΤΟ. Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης την επιλογή επανεξέτασης της αμερικανικής διπλωματικής στήριξης σε ευρωπαϊκά «αποικιακά κατάλοιπα», όπως τα Νησιά Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο λιμπερταριανός πρόεδρος, Χαβιέρ Μιλέι, είναι σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ. Η Βρετανία και η Αργεντινή συγκρούστηκαν το 1982 για τα νησιά, με περίπου 650 Αργεντινούς στρατιώτες και 255 Βρετανούς να χάνουν τη ζωή τους πριν την παράδοση της Αργεντινής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, χαρακτηρίζοντάς τον «δειλό» λόγω της άρνησής του να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι «δεν είναι Ουίνστον Τσόρτσιλ» και περιγράφοντας τα βρετανικά αεροπλανοφόρα ως «παιχνίδια». Αρχικά, η Βρετανία δεν ενέκρινε αίτημα των ΗΠΑ για χρήση δύο βάσεών της σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ωστόσο αργότερα συμφώνησε σε αποστολές αμυντικού χαρακτήρα για την προστασία κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων Βρετανών πολιτών, εν μέσω ιρανικών αντιποίνων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας της Τεχεράνης δεν μπορούν να πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη. «Λαμβάνουμε ερωτήματα, εμπόδια ή δισταγμούς… Δεν έχεις πραγματική συμμαχία αν υπάρχουν χώρες που δεν είναι πρόθυμες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», κατέληξε.

H απάντηση της Ισπανίας

Σε απάντηση των αποκαλύψεων, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το δημοσίευμα του Reuters, απορρίπτοντας τη σημασία του περιεχομένου του εσωτερικού email του Πενταγώνου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ισπανική κυβέρνηση δεν λειτουργεί με βάση διαρροές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αλλά στηρίζεται αποκλειστικά σε επίσημα έγγραφα και θεσμικά διατυπωμένες θέσεις.