Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο το φρικτό έγκλημα που σημειώθηκε σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο, όπου ένας 20χρονος μαχαίρωσε στην καρδιά έναν 27χρονο, αφαιρώντας του τη ζωή ακαριαία.

Την ώρα που ο 27χρονος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία μέσα σε κλίμα οδύνης, ο καθ’ ομολογίαν δράστης παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, με επόμενο σταθμό το ναυτοδικείο και, όπως όλα δείχνουν, τη φυλακή.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του θύματος, που αποχαιρέτησαν το παιδί τους συντετριμμένοι. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον πατέρα του, ο οποίος είναι ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ., ενώ φίλοι και συγγενείς μιλούν για ένα παιδί χαμηλών τόνων, με όνειρα και φιλοδοξίες.

Ο 27χρονος είχε εργαστεί στο εμπορικό ναυτικό, ακολουθώντας από μικρός το όνειρό του να γίνει ναυτικός. Όπως ανέφερε φίλος του, γνωρίστηκαν στη σχολή στον Ασπρόπυργο, όπου ο ίδιος είχε ήδη χαράξει την πορεία που ήθελε να ακολουθήσει.

«Ήταν πολύ ήσυχος και ταπεινός άνθρωπος. Δεν δημιουργούσε ποτέ προβλήματα και δεν είχε εμπλακεί σε καβγάδες», αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον του.

Το προφίλ του 20χρονου δράστη

Από την άλλη πλευρά, ο 20χρονος δράστης υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, είχε έναν πιο ατίθασο χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για παλαιότερη εμπλοκή του σε σοβαρά περιστατικά.

«Ήταν ατίθασος, αλλά δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο θείος του.

Οι αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία που θα φωτίσουν πλήρως τις συνθήκες του εγκλήματος, το οποίο φαίνεται να έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.