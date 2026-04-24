Τη ερχόμενη Δευτέρα θα περάσουν και πάλι το κατώφλι του Αυτοφώρου οι τρεις νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Η δίκη του 18χρονου και των δύο 20χρονων κοριτσιών, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία , αναβλήθηκε και το δικαστήριο ήρε την κράτηση τους.

Η υπεράσπιση τους έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλλουν αξιόποινες πράξεις και ζήτησε να αφεθούν ελεύθεροι οι εντολείς τους σημειώνοντας πως δεν είναι ύποπτοι φυγής και έχουν γνωστή διαμονή.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες των κατηγορουμένων.

Η μητέρα της 20χρονης, που διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 27χρονου αλλά και με το θυμα στο παρελθόν κλαίγοντας είπε : «Ήταν η πρώτη της αγάπη, το γνώριζα αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται».