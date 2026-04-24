Μια νέα εποχή για την παγκόσμια ενέργεια ξεκινά στο Ουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, καθώς η TerraPower, η εταιρεία που στηρίζει ο Μπιλ Γκέιτς, έλαβε το πράσινο φως και ξεκίνησε επίσημα την κατασκευή του Kemmerer Unit 1. Πρόκειται για έναν προηγμένο πυρηνικό αντιδραστήρα τεχνολογίας Natrium, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει το παγκόσμιο πρότυπο για την καθαρή και ευέλικτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αφήνοντας πίσω τις παραδοσιακές μεθόδους του παρελθόντος.



Η καινοτομία του συγκεκριμένου εγχειρήματος εντοπίζεται στον σχεδιασμό του. Ο αντιδραστήρας είναι ψυχόμενος με νάτριο και συνδυάζεται με ένα υπερσύγχρονο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε τηγμένο αλάτι. Ενώ η βασική του ισχύς ανέρχεται στα 345 MW, το έξυπνο σύστημα αποθήκευσης του επιτρέπει να εκτοξεύει την απόδοση στα 500 MW κατά τις περιόδους αιχμής, προσφέροντας στην αγορά μια σταθερότητα που οι ανανεώσιμες πηγές, όπως η αιολική και η ηλιακή, συχνά στερούνται.



Ο Κρις Λεβέκ, διευθύνων σύμβουλος της TerraPower, έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή, τονίζοντας ότι το έργο δεν είναι απλώς μια νέα μονάδα παραγωγής, αλλά το θεμέλιο της επόμενης γενιάς αμερικανικών υποδομών. Το Ουαϊόμινγκ, παραδοσιακή δύναμη στην παραγωγή ουρανίου, μετατρέπεται πλέον σε παγκόσμιο ηγέτη της πυρηνικής τεχνολογίας. Το έργο υποστηρίζεται σθεναρά από το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ μέσω προγραμμάτων δημόσιας-ιδιωτικής συνεργασίας, αποδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία της πυρηνικής ενέργειας για την εθνική ασφάλεια.



Πέρα από το ενεργειακό αποτύπωμα, η επένδυση δίνει τεράστια ανάσα στην τοπική οικονομία. Κατά την κορύφωση των εργασιών θα απασχοληθούν περίπου 1.600 εργαζόμενοι, ενώ με τη λειτουργία της μονάδας θα δημιουργηθούν 250 μόνιμες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.



Η TerraPower σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το Kemmerer ως εμπορικό «μοντέλο» για την ανάπτυξη ενός ολόκληρου στόλου παρόμοιων αντιδραστήρων σε όλο τον κόσμο, βάζοντας την υπογραφή του Μπιλ Γκέιτς στην ενεργειακή μετάβαση του πλανήτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο InterestingEngineering.com