Η αναφορά στον Πόλεμο των Φόκλαντς και το ζήτημα της αμερικανικής στήριξης προς τη Βρετανία εξακολουθεί να αγγίζει βαθιά ευαίσθητα σημεία στη βρετανική κοινωνία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που συμπίπτει με επικείμενη βασιλική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, σε ένα «email του Πενταγώνου» περιλαμβάνεται η επιλογή να εξεταστεί στο μέλλον η στήριξη των ΗΠΑ προς ευρωπαϊκά υπερπόντια εδάφη. Τα Φόκλαντς αποτελούν μία μόνο από τις περιοχές που αναφέρονται, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη για συγκεκριμένες ενέργειες ή αποφάσεις.

Η εκτίμηση είναι ότι υπηρεσιακοί παράγοντες του Πενταγώνου καταρτίζουν προτάσεις με στόχο να κατευνάσουν την οργή του Αμερικανού προέδρου για τη στάση του ΝΑΤΟ σε σχέση με το Ιράν. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν απέτρεψε την έντονη αντίδραση του βρετανικού Τύπου.

Τα βρετανικά ταμπλόιντ έκαναν λόγο για «βόμβα», παρουσιάζοντας λανθασμένα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ήδη δώσει εντολή στο Πεντάγωνο να αποσύρει τη στήριξη προς τα νησιά του Νότιου Ατλαντικού. Από τη Mirror έως την Telegraph, καταγράφεται μια συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης της αγανάκτησης των αναγνωστών.

Η αντίδραση αυτή αποκαλύπτει, σύμφωνα με την ανάλυση του Sky News, περισσότερα για την ανασφάλεια της Βρετανίας σχετικά με τα Φόκλαντς, παρά για κάποια τεκμηριωμένη ανησυχία σε κυβερνητικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν σαφείς λόγοι για τη συναισθηματική φόρτιση.

Ο Πόλεμος των Φόκλαντς παραμένει πηγή τόσο εθνικής υπερηφάνειας όσο και βαθύ τραύματος για τη Βρετανία. Περισσότεροι από χίλιοι Βρετανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, ενώ πολλοί υπέστησαν σοβαρά ψυχικά τραύματα. Σε μια μικρή νησιωτική χώρα, σχεδόν κάθε οικογένεια έχει κάποια σύνδεση με τα γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Παράλληλα, η επιχείρηση θεωρείται στρατιωτική επιτυχία, καθώς απωθήθηκαν οι εισβολείς και ανακτήθηκε ο έλεγχος της περιοχής. Ωστόσο, η υπερηφάνεια συνοδεύεται από τη συνειδητοποίηση ότι μια αντίστοιχη επιχείρηση δεν θα μπορούσε να επαναληφθεί σήμερα. Ο πόλεμος αυτός αποτελεί έναν από τους σταθμούς στην αφήγηση περί εθνικής παρακμής.

Το δημοσίευμα του Reuters επαναφέρει επίσης παλαιότερες αμφιβολίες σχετικά με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η στήριξη δεν υπήρξε τόσο ένθερμη όσο ανέμενε η βρετανική κυβέρνηση από τον στενό της σύμμαχο.

Αρχικά, η κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρέιγκαν αντιμετώπισε με σκεπτικισμό τη βρετανική στρατιωτική επιχείρηση, θεωρώντας την ως μια αναχρονιστική προσέγγιση και ένα μεγάλο ρίσκο. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ μετακινήθηκαν από μια ουδέτερη στάση σε παροχή στρατιωτικής, πληροφοριακής και υλικοτεχνικής υποστήριξης, η οποία όμως κρίθηκε από πολλούς ανεπαρκής και διστακτική.

Το ιστορικό αυτό φορτίο καθιστά το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, ειδικά ενόψει της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ήδη χαρακτηρίζεται ως αμφιλεγόμενη.

Η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα πολιτικά φορτισμένο περιβάλλον, με τον Αμερικανό πρόεδρο να βρίσκεται στο επίκεντρο συνεχών αντιπαραθέσεων, από κατηγορίες για προσωπική και οικογενειακή διαφθορά έως αποφάσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και δηλώσεις που έχουν θεωρηθεί προσβλητικές για τη συμβολή των βρετανικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν.

Ιδιαίτερα οι τελευταίες αυτές δηλώσεις αποτελούν σημείο έντονης δυσαρέσκειας, το οποίο αναμένεται να βαρύνει στη διάρκεια της επίσκεψης, τόσο για τον μονάρχη όσο και για τον βρετανικό λαό.

Η αποστολή του βασιλιά Καρόλου, η οποία ήδη προδιαγραφόταν ως δύσκολη, καθίσταται ακόμη πιο περίπλοκη. Παρότι το έγγραφο του Πενταγώνου παραμένει ασαφές, επαναφέρει στη μνήμη την περιορισμένη στήριξη των ΗΠΑ στο παρελθόν και δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από την επικείμενη επίσκεψη.

Ο Πόλεμος των Φόκλαντς

Ο Πόλεμος των Φόκλαντς ήταν μια δέκα εβδομάδων σύγκρουση μεταξύ της Αργεντινή και του Ηνωμένου Βασιλείου το 1982, με επίκεντρο δύο βρετανικά υπερπόντια εδάφη στον Νότιο Ατλαντικό: τα Νησιά Φόκλαντς και την εξαρτώμενη περιοχή τους, τη Νότια Γεωργία και τα Νότια Νησιά Σάντουιτς. Η σύγκρουση ξεκίνησε στις 2 Απριλίου 1982, όταν η Αργεντινή εισέβαλε και κατέλαβε τα Φόκλαντς, ενώ την επόμενη ημέρα ακολούθησε η εισβολή στη Νότια Γεωργία. Στις 5 Απριλίου, η βρετανική κυβέρνηση απέστειλε ναυτική δύναμη με στόχο να αντιμετωπίσει το ναυτικό και την αεροπορία της Αργεντινής, πριν προχωρήσει σε αμφίβια επιχείρηση στα νησιά.

Η σύγκρουση διήρκεσε συνολικά 74 ημέρες και ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου με την παράδοση των αργεντινών δυνάμεων, γεγονός που οδήγησε στην επαναφορά του βρετανικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών σκοτώθηκαν συνολικά 649 Αργεντινοί στρατιωτικοί, 255 Βρετανοί στρατιωτικοί και τρεις κάτοικοι των Φόκλαντς.

Η αντιπαράθεση αποτέλεσε σημαντικό επεισόδιο στη μακροχρόνια διαμάχη για την κυριαρχία των νησιών. Η Αργεντινή υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα νησιά αποτελούν δικό της έδαφος, χαρακτηρίζοντας τη στρατιωτική επιχείρηση ως ανάκτηση κυριαρχίας. Αντίθετα, η βρετανική κυβέρνηση θεώρησε την ενέργεια εισβολή σε περιοχή που αποτελούσε αποικία του Στέμματος από το 1841. Οι κάτοικοι των Φόκλαντς, οι οποίοι ζουν στα νησιά από τις αρχές του 19ου αιώνα και είναι κυρίως απόγονοι Βρετανών εποίκων, τάσσονται υπέρ της βρετανικής κυριαρχίας. Καμία από τις δύο χώρες δεν κήρυξε επίσημα πόλεμο, αν και αμφότερες χαρακτήρισαν την περιοχή ως εμπόλεμη ζώνη.

Ο πόλεμος είχε ισχυρό αντίκτυπο και στις δύο χώρες και αποτέλεσε αντικείμενο πολλών βιβλίων, άρθρων, ταινιών και τραγουδιών. Στην Αργεντινή αναπτύχθηκε έντονο πατριωτικό αίσθημα, ωστόσο η αρνητική έκβαση της σύγκρουσης προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες κατά της στρατιωτικής κυβέρνησης, επιταχύνοντας την πτώση της και τη μετάβαση στη δημοκρατία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συντηρητική κυβέρνηση ενισχύθηκε πολιτικά από την επιτυχία και επανεξελέγη με αυξημένη πλειοψηφία την επόμενη χρονιά. Η πολιτιστική και πολιτική επίδραση της σύγκρουσης υπήρξε λιγότερο έντονη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σύγκριση με την Αργεντινή, όπου το ζήτημα παραμένει μέχρι σήμερα αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών αποκαταστάθηκαν το 1989, έπειτα από συνάντηση στη Μαδρίτη, όπου εκδόθηκε κοινή δήλωση. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή στις θέσεις των δύο πλευρών σχετικά με την κυριαρχία των Φόκλαντς. Το 1994, η Αργεντινή υιοθέτησε νέο σύνταγμα, στο οποίο τα νησιά αναφέρονται ως μέρος μιας από τις επαρχίες της. Παρ’ όλα αυτά, τα Φόκλαντς εξακολουθούν να λειτουργούν ως αυτοδιοικούμενο βρετανικό υπερπόντιο έδαφος.