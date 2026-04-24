Ο Θανάσης Κατερινόπουλος, σχολιάζοντας τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη, εξέφρασε την άποψη ότι ο πρώην της δεν αυτοκτόνησε από τύψεις, αλλά επειδή φοβήθηκε τη φυλακή.

Ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ότι «ο άνθρωπος αυτός λειτούργησε στυγνά. Πάνω από όλα, στο τέλος, όταν είδε ότι στενεύει ο κλοιός, δεν αυτοκτόνησε από τύψεις, ούτε από πληγωμένο εγωισμό».

«Δεν ήταν ικανός να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη και τα σίδερα της φυλακής. Δεν τον ενδιέφερε ούτε η κοινωνική κατακραυγή. Μόνο η φυλακή, επειδή δεν θα μπορούσε να αντέξει», πρόσθεσε στη συνέχεια.