«Έχουμε καταγράψει περίπου 2 χιλιάδες συμβάντα από τον Απρίλιο του ’24 μέχρι και σήμερα και είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι κάποια δεν έχουν καταγραφεί ή ότι δεν έχουν παρακολουθηθεί όπως πρέπει», δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.



Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη σχολική βία και στον εκφοβισμό, τονίζοντας ότι τα περιστατικά παρακολουθούνται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας stopbullying.gov.gr, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στο παιδί, το σχολείο και την οικογένεια. «Αυτό είναι ένα τρίγωνο και εγώ θέλω πολύ να δουλέψει αυτό το τρίγωνο, το παιδί, το σχολείο, η οικογένεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.



Όπως είπε, ήδη πραγματοποιείται επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ για τη σχολική βία, ενώ ξεκινά και νέο πρόγραμμα επιμόρφωσης γονέων.



Το πρόγραμμα, με την ονομασία ConnectedParents, θα περιλαμβάνει διά ζώσης συνεδρίες με ψυχολόγους, κοινωνικούς επιστήμονες και ειδικούς, με στόχο την υποστήριξη των γονέων σε ζητήματα όπως ο εκφοβισμός, οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια, ο εθισμός και οι εξαρτήσεις.



Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε ακόμη στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σχολείων, επισημαίνοντας ότι έχει ξεκινήσει η διανομή περίπου 2.900 διαδραστικών πινάκων σε δημοτικά σχολεία της χώρας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως είπε, στόχος είναι κάθε τμήμα από την πέμπτη δημοτικού έως την τρίτη λυκείου να διαθέτει διαδραστικό πίνακα.



Σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει ως εργαλείο για την εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα.

«Δεν θέλουμε να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό είναι αναντικατάστατο. Θέλουμε να γίνει εργαλείο αξιοποίησης, εμπλουτισμού και εμβάθυνσης της ύλης», ανέφερε.



Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ψηφιακό φροντιστήριο, λέγοντας ότι η παρακολούθησή του από τους μαθητές έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ κάλεσε τους υποψηφίους των Πανελλήνιων εξετάσεων να αξιοποιήσουν τα τεστ προσομοίωσης και τις live επαναλήψεις.



Η κ. Ζαχαράκη μίλησε και για το δημογραφικό, χαρακτηρίζοντάς το «τη μεγαλύτερη πρόκληση», καθώς, όπως είπε, οι μειωμένες εγγραφές στα σχολεία θα συνεχίσουν να κλιμακώνονται τα επόμενα χρόνια.



«Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να κλείνουμε ένα σχολείο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να εξαντλούνται τα περιθώρια ώστε τα σχολεία της περιφέρειας να παραμένουν ανοιχτά και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τα παιδιά να μεταφέρονται με τον καλύτερο τρόπο σε κοντινά σχολεία.