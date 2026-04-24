Σεισμός μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/4/2026) στο Λασίθι, προκαλώντας και νέα ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στις 17:10, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ιεράπετρα.

Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα, γεγονός που την κατατάσσει στις επιφανειακές σεισμικές δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ το φαινόμενο παρακολουθείται από τους σεισμολόγους.

Φυσιολογική φαίνεται να είναι η εξέλιξη του φαινομένου», σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, έπειτα από τη σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα σε θαλάσσια περιοχή 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας, όπως αναφέρει ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.