Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες για τη διευκόλυνση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ που θα βρεθούν στο Πανθεσσαλικό στάδιο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος.

Στην ανακοίνωση η ΕΠΟ αναφέρει:

«Οι θύρες θα ανοίξουν για τους φιλάθλους στις 17:00.

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού και ταλαιπωρίας, αλλά και για τη διευκόλυνση των αρμοδίων.

Στον τελικό θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι που θα ξεκινούν από τους δρόμους περιμετρικά του σταδίου. Γι αυτό παρακαλούνται να προσέλθουν μόνο όσοι/ες φίλαθλοι διαθέτουν εισιτήρια. Σε όσους/ες φιλάθλους δεν θα έχουν εισιτήριο, δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση και, κατά συνέπεια, η είσοδος στην εγκατάσταση.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα εισέλθουν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο από τον περιφερειακό και εκείνοι του ΟΦΗ από το νότιο τμήμα (οδός Σταδίου – κολυμβητήριο).

Οι φίλαθλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα, να επιδείξουν την πρέπουσα αθλητική συμπεριφορά και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού.

Απαγορεύεται ρητά η ρήψη αντικειμένων, η χρήση λέιζερ και το άναμμα πυρσών. Υπενθυμίζεται ότι στο στάδιο λειτουργεί κλειστό κύκλωμα καμερών και τυχόν παραβάτες θα εντοπιστούν και θα υποστούν τις νόμιμες συνέπειες.

Λίστα των αντικειμένων που απαγορεύεται να εισαχθούν στην εγκατάσταση:

-Δεν επιτρέπονται μπουκάλια νερού μέσα στο γήπεδο. Τα νερά θα πωλούνται εντός της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμα για όλους τους φιλάθλους.

Απαγορεύονται ακόμη αυστηρά:

α) σακούλες μεγαλύτερες από A4 (210 mm x 297 mm x 210 mm).

β) όπλα οποιουδήποτε είδους ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να προσαρμοστεί για χρήση ως όπλο (συμπεριλαμβανομένων των ομπρελών).

γ) μπουκάλια, κανάτες ή κουτάκια κάθε είδους, καθώς και άλλα αντικείμενα από πλαστικό, γυαλί ή οποιοδήποτε άλλα εύθραυστο υλικό, εκτός από αντικείμενα που απαιτούνται για τεκμηριωμένους ιατρικούς λόγους.

δ) πυροτεχνήματα, φωτοβολίδες, σκόνη καπνού, βόμβες καπνού ή άλλα πυροτεχνήματα.

ε) δοχεία ψεκασμού αερίων, διαβρωτικές/εύφλεκτες ουσίες, βαφές ή δοχεία που περιέχουν ουσίες επιβλαβείς για την υγεία.

στ) καλύμματα προσώπου, κράνη, fullface και μάσκες σκι».