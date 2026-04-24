Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάρος Σεφτσόβιτς υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για μια συνεργασία με στόχο την παραγωγή και τη διασφάλιση κρίσιμων ορυκτών.

Οι ΗΠΑ καταβάλλουν έντονες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε αποθέματα κρίσιμων ορυκτών, ιδίως στις αλυσίδες εφοδιασμού σπάνιων γαιών, οι οποίες σήμερα κυριαρχούνται από κινεζικούς παράγοντες.

Ο Ρούμπιο δεν ανέφερε την Κίνα στις δηλώσεις του, αλλά είπε ότι η προκαταρκτική συμφωνία με τις Βρυξέλλες αντανακλά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση μεταξύ των δυτικών συμμάχων σχετικά με τη σημασία των αλυσίδων εφοδιασμού και των κρίσιμων ορυκτών για την οικονομική τους επιτυχία.

NOW – Secretary of State Rubio and EU Trade Commissioner Šefčovič, sign critical minerals agreement to produce and secure critical minerals, favoring non-Chinese suppliers. pic.twitter.com/FBqZ11h2dN — Disclose.tv (@disclosetv) April 24, 2026

«Η υπερβολική συγκέντρωση αυτών των πόρων, το γεγονός ότι κυριαρχούνται από μία ή δύο περιοχές, αποτελεί απαράδεκτο κίνδυνο. Χρειαζόμαστε ποικιλομορφία στις αλυσίδες εφοδιασμού μας», δήλωσε πριν από την υπογραφή του μνημονίου.