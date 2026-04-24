Η Βαλένθια έχει μπροστά της, τις αναμετρήσεις με τον Παναθηναϊκό για τα play off της Euroleague, με τον τεχνικό της Ισπανικής ομάδας Πέδρο Μαρτίνεθ να κάνει αναφορά, τόσο στα παιχνίδια των δύο ομάδων, όσο και στον Έργκιν Αταμάν.

Πρόσφατα ο προπονητής του Παναθηναϊκού δήλωσε πως έχει καλύτερο βιογραφικό από τον Μαρτίνεθ με τον Ισπανό προπονητή να απαντά πως αυτό δεν αρκεί για να κερδίσει την ομάδα του.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που εξαρτώνται από εμάς και εγώ πρέπει να βοηθήσω την ομάδα μου. Αυτό δεν είναι μια σύγκρουση μεταξύ προπονητών, είναι μια σύγκρουση μεταξύ παικτών, μεταξύ ομάδων, και αυτός που θα κάνει τα πράγματα καλύτερα θα κερδίσει. Δεν πρόκειται για το ποιος είναι καλύτερος και για το αν εγώ πιστεύω ότι εκείνος είναι καλύτερος.

Η καριέρα μου δεν συγκρίνεται με τη δική του. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που δεν ισχύει για μένα.

Αλλά δεν μου αρέσει να συγκρίνω τον εαυτό μου με κανέναν. Παρόλο που το βιογραφικό του είναι καλύτερο και είναι καλύτερος προπονητής από εμένα, αυτό δεν θα είναι αρκετό για να μας νικήσουν. Θα πρέπει να κάνουν περισσότερα», δήλωσε ο Μαρτίνεθ.