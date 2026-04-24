Η λιβανική Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι μια εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ισραήλ είναι ανούσια, μία ημέρα μετά την παράτασή της για τρεις εβδομάδες, καταδεικνύοντας τις συνεχιζόμενες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και λέγοντας ότι η οργάνωση έχει το δικαίωμα να ανταπαντήσει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την παράταση της κατάπαυσης πυρός κατά τρεις εβδομάδες χθες έπειτα από συνομιλίες αντιπροσώπων των δύο χωρών στις οποίες συμμετείχε προσωπικά στον Λευκό Οίκο. Η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ αναμενόταν να λήξει την Κυριακή.

Σε ανακοίνωση, απαντώντας στην παράταση, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Αλί Φαγιάντ δήλωσε ότι «είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η εκεχειρία είναι ανούσια υπό την ισραηλινή επιμονή σε εχθρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, βομβαρδισμών και πυρών» και της κατεδάφισης χωριών και πόλεων στον νότο.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ πυροδοτήθηκαν στις 2 Μαρτίου, όταν η οργάνωση άνοιξε πυρ σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν στον περιφερειακό πόλεμο. Η εκεχειρία στον Λίβανο συμφωνήθηκε ξεχωριστά από τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να επιλύσει τη σύγκρουσή της με την Τεχεράνη, αν και το Ιράν είχε ζητήσει ο Λίβανος να περιληφθεί στην όποια κατάπαυση πυρός.

Η εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Απριλίου, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εχθροπραξιών, αν και το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα στον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ κρατά στρατιώτες σε μια «ζώνη ασφαλείας».

«Η όποια ισραηλινή επιθετικότητα κατά του όποιου λιβανικού στόχου, ανεξάρτητα από τη φύση της, δίνει στην αντίσταση το δικαίωμα να απαντήσει αναλόγως», δήλωσε ο Φαγιάντ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.