Μια ιδιαίτερα ουσιαστική και επίκαιρη παρέμβαση πραγματοποίησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο της ομιλίας του με τίτλο: «Δημοσιογραφία, αλήθεια και περιεχόμενο στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σε ένα πάνελ υψηλού επιπέδου με κορυφαία στελέχη διεθνών ΜΜΕ (Stephen Dunbar Johnson, President, International, The New York Times Company, Young-Jin Oh, President and Publisher, The Korea Times, South Korea, Tony Barber, Former European Comment Editor, Financial Times, UK), ο πρόεδρος της ΕΡΤ έθεσε με σαφήνεια τα όρια μεταξύ των τεχνολογιών αιχμής και του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, σημειώνοντας ότι «παρά την τεχνολογική έκρηξη, η ανεξαρτησία, η αλήθεια και η εμπιστοσύνη παραμένουν μη διαπραγματεύσιμες αξίες των ΜΜΕ».

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η τεχνολογία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απειλή, αλλά ως σύμμαχος στην υπεράσπιση της αξιοπιστίας και της ποιότητας της ενημέρωσης. Σε διεθνές επίπεδο, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται και αξιοποιούνται για την υποστήριξη δράσεων ελέγχου της παραπληροφόρησης, καθώς και για την ενδυνάμωση της συνεργατικής δημοσιογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενημέρωσε ότι η ΕΡΤ συμμετέχει σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες συνεργασίας, αξιοποιώντας το A European Perspective της European Broadcasting Union ως εργαλείο ανταλλαγής και αυτοματοποιημένης απόδοσης περιεχομένου, συμβάλλοντας στη διάχυση αξιόπιστων ειδήσεων προς το τηλεοπτικό κοινό.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ έδωσε έμφαση στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας. Εξήγησε, συγκεκριμένα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν μπορεί να αναλάβει ευθύνη, να κατανοήσει το ηθικό πλαίσιο ή τον ανθρώπινο αντίκτυπο μιας είδησης. Αυτή η ευθύνη παραμένει και πρέπει να παραμείνει στους δημοσιογράφους», δήλωσε.

Συνοψίζοντας, είπε ότι η τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται, αλλά αυτό που, όπως υπογράμμισε, δεν πρέπει να αλλάξει είναι η δέσμευσή μας στις αξίες της δημοσιογραφίας: στην ακρίβεια, στη δικαιοσύνη, στην ενσυναίσθηση και στη λογοδοσία.

Και κατέληξε, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της ΕΡΤ να αποτελεί «αξιόπιστο σημείο αναφοράς σε μια θάλασσα αβεβαιότητας».