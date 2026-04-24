Η Μελίνα Εμμανουηλίδου, έβαλε τέλος σε μια πλούσια καριέρα στο ελληνικό γυναικείο βόλεϊ. H 31χρονη κεντρικός πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, με τον Ολυμπιακό να την ευχαριστεί για την μεγάλη προσφορά της στον σύλλογο τα τελευταία επτά χρόνια.

Η Μελίνα Εμμανουηλίδου με την φανέλα του Ολυμπιακού κατέκτησε τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει:

«Η Μελίνα Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε την λαμπρή πορεία της στο βόλεϊ και «έκλεισε» έναν «κύκλο» γεμάτο επιτυχίες, αφοσίωση και ήθος. Μια σπουδαία αθλήτρια, μια ηγετική φυσιογνωμία, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού μας με πάθος και αξιοπρέπεια.

Επτά χρόνια μαζί, κατακτήσαμε τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup Ελλάδας, ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ευρώπη!

Μελίνα, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό βόλεϊ. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Είσαι παράδειγμα για τις νέες αθλήτριες, για τις επόμενες γενιές.

Για πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας.

Εις το επανιδείν!».

Από την πλευρά της η Μελίνα Εμμανουηλίδου δήλωσε: «Ηρθε η στιγμή να κλείσει αυτός ο κύκλος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και σε βάθος χρόνου στις ομάδες που έχω περάσει, στις συμπαίκτριες μου, τους προπονητές και όσους στήριξαν αυτή τη διαδρομή.

Στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, όλα αυτά τα χρόνια εκτός γηπέδου, στην οικογένειά μου και στον άνθρωπό μου, που χωρίς την στήριξη του δεν θα ήταν το ίδιο. Κρατάω τις όμορφες στιγμές, τις εμπειρίες και όσα έμαθα, μέσα κι έξω από το γήπεδο. Ηταν ένα όμορφο ταξίδι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».