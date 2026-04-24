Απίστευτες σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν στη Νέα Υόρκη, όταν ένας άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε γείτονές του, ακόμα και στον ίδιο του τον πατέρα, εξαιτίας ενός σκύλου που ούρησε έξω από το σπίτι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή Laurelton, στο Κουίνς, όταν ο 34χρονος Hakeem Alexander φέρεται να εξοργίστηκε βλέποντας ένα γαλλικό μπουλντόγκ να κάνει την ανάγκη του σε σημείο με γρασίδι κοντά στο σπίτι του.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας, γύρω στις 11 το πρωί, δείχνει ένα ζευγάρι, και οι δύο 39 ετών, να βρίσκεται έξω από κατοικία στην οδό 229th Street, κοντά στη 141st Avenue, μαζί με το κατοικίδιό τους. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο δράστης μαζί με ακόμα ένα άτομο πλησιάζουν, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας αντέδρασε επιθετικά, ενώ σε κάποια στιγμή φέρεται να προέβη σε προκλητική συμπεριφορά, γεγονός που όξυνε περαιτέρω την ένταση. Η γυναίκα φέρεται να τον χτύπησε και τότε ο κατηγορούμενος άρχισε να επιτίθεται στο ζευγάρι, αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια με μαχαίρι.

Από την επίθεση, η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι, ενώ ο σύντροφός της δέχτηκε μαχαιριά στην πλάτη. Στη συμπλοκή ενεπλάκη και ο 62χρονος πατέρας του δράστη, ο οποίος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά τραυματίστηκε και εκείνος στο χέρι.

Και οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Jamaica University Hospital Medical Center και, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Ο Hakeem Alexander συνελήφθη και κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις επίθεσης.

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες ύστερα από άλλο βίαιο επεισόδιο στη Νέα Υόρκη, όταν μια 75χρονη γυναίκα δέχτηκε επίθεση, επειδή ζήτησε από ιδιοκτήτες σκύλων να καθαρίσουν τα περιττώματα των κατοικίδιών τους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την αύξηση παρόμοιων περιστατικών, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.