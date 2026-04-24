Η ταυτότητα και ο ρόλος του πρίγκιπα Χάρι στη διεθνή σκηνή βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, με αφορμή μια σπάνια και αποκαλυπτική συνέντευξη στο ITV News. Παρά την απομάκρυνσή του από τα επίσημα καθήκοντα το 2020 και τη μετεγκατάσταση στις ΗΠΑ, ο 41χρονος Χάρι εμφανίστηκε κατηγορηματικός όταν ρωτήθηκε αν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό του «μη ενεργού μέλους» της βρετανικής μοναρχίας.

Η απάντησή του στον βασιλικό συντάκτη Κρις Σιπ ήταν αφοπλιστική, καθώς ο ίδιος σημείωσε:

«Όχι. Θα είμαι πάντα μέρος της βασιλικής οικογένειας και βρίσκομαι εδώ εργαζόμενος, κάνοντας ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και το απολαμβάνω. Μου αρέσει να μπορώ να κάνω αυτά τα ταξίδια και να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει».

Από το Κίεβο στην κόντρα με τον Λευκό Οίκο

Η παρουσία του στην Ουκρανία, όπου έφτασε μυστικά με νυχτερινό τρένο από την Πολωνία, δεν είχε μόνο ανθρωπιστικό χαρακτήρα αλλά και πολιτικό αντίκτυπο. Ο Χάρι συναντήθηκε με την ηγεσία του στρατού και τραυματισμένους στρατιώτες, ενώ από το βήμα του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου απηύθυνε έκκληση για ειρήνη, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν βρίσκεται εδώ ως πολιτικός».

Ωστόσο, η παρέμβασή του και η έκκληση προς την «αμερικανική ηγεσία» να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλησε να υποβαθμίσει την παρέμβαση του Δούκα, δηλώνοντας πως ο Χάρι «δεν μιλά πλέον εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η δυσοίωνη πρόβλεψη και η οικογενειακή αποξένωση

Πέρα από τα γεωπολιτικά, ο Χάρι δεν έκρυψε την ανησυχία του για την παγκόσμια κατάσταση, συνδέοντάς την με το μέλλον που ξημερώνει για τις επόμενες γενιές. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά:

«Το μέλλον φαίνεται δυσοίωνο. Όλοι ανησυχούν για το τι μπορεί να έρθει, αλλά και για όσα συμβαίνουν τώρα… η συντριπτική πλειονότητα του παγκόσμιου πληθυσμού θέλει να δει το τέλος αυτών των συγκρούσεων. Λιγότερη συζήτηση για τον πόλεμο, περισσότερη για την ειρήνη».

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι σχέσεις του με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ παραμένουν παγωμένες. Αν και ο ίδιος διατηρεί τον τίτλο του πρίγκιπα και του Δούκα του Σάσεξ, η απουσία του «HRH» και η ανεξάρτητη δράση του μέσω του Archewell Philanthropies συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις για το αν οι περιοδείες του αποτελούν μια «παράλληλη» βασιλική εκπροσώπηση.