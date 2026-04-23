Ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε σήμερα στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας, φτάνοντας με νυχτερινό τρένο από την Πολωνία. Κατά την παρουσία του στο Kyiv Security Forum, ο δούκας του Σάσεξ επέλεξε να μιλήσει έξω από τα διπλωματικά πλαίσια, απευθυνόμενος προσωπικά στον Ρώσο πρόεδρο.

«Πρόεδρε Πούτιν, κανένα έθνος δεν ωφελείται από τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών που βλέπουμε. Υπάρχει ακόμη μια στιγμή – τώρα – να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να αποτραπεί περαιτέρω πόνος για Ουκρανούς και Ρώσους και να επιλεγεί μια διαφορετική πορεία» δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Συστηματικά εγκλήματα πολέμου» και το δράμα των παιδιών

Στην τοποθέτησή του, ο Χάρι στάθηκε ιδιαίτερα στις καταγγελίες για τη μεταχείριση των αμάχων και των ανηλίκων στις κατεχόμενες περιοχές, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο.

«Στις κατεχόμενες περιοχές, υπάρχει αυξανόμενη και τεκμηριωμένη απόδειξη συστηματικών εγκλημάτων πολέμου: σκόπιμες επιθέσεις σε αμάχους, μαζικές δολοφονίες, βασανιστήρια, σεξουαλική βία και εξαναγκαστικός εκτοπισμός ολόκληρων πληθυσμών».

Συνεχίζοντας την κριτική του, υπογράμμισε τη σοβαρότητα της μετακίνησης πληθυσμών: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η βίαιη μεταφορά παιδιών από μια εθνική ομάδα σε άλλη δεν αποτελεί απλώς έγκλημα πολέμου – μπορεί να συνιστά πράξη γενοκτονίας όταν πραγματοποιείται με σκοπό την καταστροφή της ταυτότητας ενός λαού. Αυτό δεν είναι παράπλευρη απώλεια. Δεν είναι χάος πολέμου που ξεφεύγει από τον έλεγχο. Είναι οργανωμένο, συστηματικό, σκόπιμο και σχεδιασμένο να διαρκέσει πολύ μετά τη λήξη των συγκρούσεων».

Το κάλεσμα στην Ουάσιγκτον

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Χάρι έστειλε μήνυμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή είναι μια στιγμή για αμερικανική ηγεσία – μια στιγμή για την Αμερική να δείξει ότι μπορεί να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της – όχι από φιλανθρωπία, αλλά λόγω του διαρκούς ρόλου της στην παγκόσμια ασφάλεια και στρατηγική σταθερότητα».

Σημείωσε μάλιστα πως η Αμερική υπήρξε εγγυήτρια της ουκρανικής κυριαρχίας όταν η χώρα παρέδωσε το πυρηνικό της οπλοστάσιο.

Η ιδιότητα του στρατιώτη και η κληρονομιά της Νταϊάνα

Ο δούκας ξεκαθάρισε τη θέση του, τονίζοντας πως η παρουσία του δεν έχει κομματικό χαρακτήρα. «Δεν βρίσκομαι εδώ ως πολιτικός. Βρίσκομαι εδώ ως στρατιώτης που κατανοεί την έννοια της υπηρεσίας, ως ανθρωπιστής που έχει δει το ανθρώπινο κόστος των συγκρούσεων και ως φίλος της Ουκρανίας που πιστεύει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να συνηθίσει αυτόν τον πόλεμο ή να γίνει αναίσθητος στις συνέπειές του».

Η προσέγγιση αυτή φέρνει στη μνήμη τις δηλώσεις της μητέρας του, της πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια επιχειρήματα κατά τις ανθρωπιστικές της αποστολές.

Το ταξίδι του Χάρι, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Invictus Games Foundation, περιλαμβάνει επίσης ενημέρωση για το έργο του The HALO Trust στον τομέα της αποναρκοθέτησης. Λίγο πριν την άφιξή του, ο ίδιος δήλωσε στη The Sun: «Είναι καλό που επιστρέφω στην Ουκρανία, μια χώρα που υπερασπίζεται με θάρρος και επιτυχία το ανατολικό σύνορο της Ευρώπης. Είναι σημαντικό να μην χάσουμε από τα μάτια μας τη σημασία αυτού».

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν την επίσημη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, προσθέτοντας ακόμη ένα επίπεδο ενδιαφέροντος στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα.