Στην περιοχή του Τσερνόμπιλ σημειώθηκε πλήγμα σε υποδομή αποθήκευσης πυρηνικού καυσίμου, με τις ουκρανικές αρχές να αποδίδουν την επίθεση σε ρωσικό drone.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η επίθεση είχε στόχο εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό, κάνοντας λόγο για χτύπημα σε ιδιαίτερα ευαίσθητη υποδομή.

Σε ανάρτησή του, περιέγραψε ότι drone τύπου “Shahed” έπληξε κτίριο της Centralized Spent Fuel Storage Facility, σημειώνοντας πως πρόκειται για κρίσιμη εγκατάσταση.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «απίστευτα αποτρόπαιη» ενέργεια.

Ζημιές σε κτίριο – Χωρίς ραδιενεργή διαρροή σύμφωνα με τις αρχές

Σύμφωνα με ουκρανικές στρατιωτικές και ενεργειακές αρχές, το κτίριο όπου στεγάζονται δεξαμενές υπέστη μερική καταστροφή, χωρίς όμως να υπάρχει αποθηκευμένο χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο τη στιγμή της επίθεσης.

Η φωτιά που προκλήθηκε από το πλήγμα κατασβέστηκε, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι αρχές τονίζουν ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός φυσιολογικών ορίων.

Αντιδράσεις και διεθνής παρακολούθηση

Το Κίεβο κατηγόρησε τη Ρωσία για επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα να κάνει λόγο για συστηματική απειλή κατά της πυρηνικής ασφάλειας.

Από την πλευρά του, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό και ότι το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο κτίριο, ενώ το ωστικό κύμα επηρέασε και γειτονικές εγκαταστάσεις.

Η ΙΑΕΑ σημειώνει ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας παραμένουν σταθερά, με ομάδα της να προγραμματίζει επιτόπια επίσκεψη για εκτίμηση της κατάστασης.

Ιστορικό προηγούμενο

Τον Φεβρουάριο του 2025, άλλο ρωσικό drone είχε προκαλέσει ζημιές στην προστατευτική αψίδα πάνω από τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ, σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές. Η Μόσχα τότε είχε αρνηθεί εμπλοκή.