Την άρνησή του να πραγματοποιήσει μια άμεση συνάντηση κορυφής με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της Μόσχας απέναντι στο σχετικό αίτημα που διατύπωσε η πλευρά του Κιέβου.

Ο Ρώσος πρόεδρος τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια σχετικά με την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού ομολόγου του, επισημαίνοντας ότι στην παρούσα φάση η προτεραιότητα εντοπίζεται στην επίτευξη σταθερών ειρηνευτικών συμφωνιών και όχι σε μια απλή επαφή των δύο ηγετών.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κεντρικής του ομιλίας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε: «Δεν βλέπω λόγο για συνάντηση με τον Ζελένσκι»

Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για τη στάση της ουκρανικής πλευράς να μην αποδέχεται την κυβέρνηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ως εγγυήτρια δύναμη στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ χαρακτήρισε εσφαλμένη την κίνηση του Κιέβου να δημοσιοποιήσει τις μεταξύ τους επαφές.

Οι κατηγορίες κατά της Ευρώπης και της G7

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο βήμα του φόρουμ, ο Ρώσος ηγέτης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στις πολιτικές ελίτ της Δύσης. Κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες για κοντόφθαλμη στρατηγική που υπονομεύει την ασφάλεια και οδηγεί σε οικονομική υποβάθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στις διεθνείς αναταράξεις, ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε:

«Βλέπουμε τις αναταράξεις που υφίστανται οι ενεργειακές αγορές, τον τρόπο με τον οποίο προκαλείται ένταση σε ορισμένες περιοχές, κυρίως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, καθώς και την κοντόφθαλμη πολιτική της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας»

Η προσεκτικά σκηνοθετημένη λήψη του Ρώσου φωτογράφου στο Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, όπου η τοποθέτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν μπροστά από τον κίτρινο κύκλο του φόντου δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός σύγχρονου πολιτικού «φωτοστέφανου»

Στο ίδιο πλαίσιο, συμπλήρωσε για τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών:

«Η πολιτική αυτή συνοδεύεται από επιθετική ρητορική, οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια των θέσεων της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία και, επιπλέον, υπονομεύει την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια»

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη δέσμευση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, χαρακτηρίζοντάς την «κλοπή» που πλήττει άμεσα την αξιοπιστία του δολαρίου και του ευρώ. Αντιπαρέβαλε μάλιστα τη δυναμική των χωρών της G7 με εκείνη των BRICS, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα για την τελευταία πενταετία:

«Αν εξετάσουμε τη δυναμική της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά την τελευταία πενταετία, οι χώρες των BRICS αντιπροσωπεύουν το 49% της παγκόσμιου ανάπτυξης, ενώ η συμβολή της G7 ανέρχεται στο 18%»

Τα δεδομένα της ρωσικής οικονομίας και ο αθέμιτος ανταγωνισμός

Περνώντας στα εσωτερικά οικονομικά μεγέθη της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν γνωστοποίησε ότι το 65% των εξαγωγικών συναλλαγών της χώρας διενεργείται πλέον σε ρούβλια. Αν και προειδοποίησε για πιθανή διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος εντός του έτους, υπογράμμισε τη σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού, ο οποίος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 5,2% για το επόμενο έτος.

Τέλος, ο Ρώσος πρόεδρος κατήγγειλε τις δυτικές χώρες για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική ή ακόμα και η διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, προκειμένου να επιβάλλουν περιορισμούς. Σχολιάζοντας τις κυρώσεις και τα μέτρα περιορισμού, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατέληξε: «Μπορεί κανείς να βρει αφορμή για οτιδήποτε, όμως η βασική αιτία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός»