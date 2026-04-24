Μια κίνηση που ισοδυναμεί με «ράπισμα» προς έναν από τους πιο πιστούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στο NATO πραγματοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, όταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εσθονό ομόλογό του, ανακοίνωσε το «πάγωμα» της παράδοσης έξι συστημάτων HIMARS, επικαλούμενος τις επείγουσες ανάγκες των ΗΠΑ στο μέτωπο με το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί σοκ στην Ευρώπη, καθώς η Εσθονία, μια μικρή χώρα στην πρώτη γραμμή της άμυνας κατά της Ρωσίας, βλέπει τον αμυντικό της σχεδιασμό να καταρρέει.



Η απόφαση εκθέτει την επικίνδυνη αποστράγγιση του αμερικανικού οπλοστασίου. Μέσα σε μόλις 39 ημέρες συγκρούσεων με το Ιράν, οι ΗΠΑ κατανάλωσαν πάνω από το 50% των αποθεμάτων τους σε κρίσιμα πυρομαχικά. Σύμφωνα με μελέτη του CSIS, η αναπλήρωση συστημάτων όπως οι πύραυλοι Patriot και THAAD θα απαιτήσει από τέσσερα έως πέντε έτη, γεγονός που εξηγεί τον πανικό στο Πεντάγωνο.



Η παραδοχή του Πιτ Χέγκσεθ για το «άδειασμα» των αμερικανικών αποθηκών σοκάρει, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αποκάλυψε μια εφιαλτική πραγματικότητα για την ισχύ των ΗΠΑ. Μέσα σε μόλις 39 ημέρες βομβαρδισμών, το Πεντάγωνο συνειδητοποίησε έντρομο ότι έχει ήδη καταναλώσει πάνω από το 50% των αποθεμάτων του σε κρίσιμα πυρομαχικά.



Η απόφαση του Χέγκσεθ να ακυρώσει τις παραδόσεις στην Εσθονία δεν ήταν μια απλή διπλωματική επιλογή, αλλά μια κίνηση πανικού: ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας κατάλαβε ότι η στρατιωτική μηχανή των ΗΠΑ ξέμεινε από «καύσιμα», με τα αποθέματα στρατηγικών όπλων να βρίσκονται σε οριακό σημείο και την αναπλήρωσή τους να απαιτεί πλέον ολόκληρα χρόνια.



Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Η Ουάσιγκτον δείχνει να αθετεί νομικά δεσμευτικά συμβόλαια, στέλνοντας το μήνυμα στους συμμάχους της ότι η αμερικανική προστασία έχει ημερομηνία λήξης. Ήδη, ισχυρές δυνάμεις όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία στρέφονται προς την ευρωπαϊκή αμυντική αγορά, αμφισβητώντας την αξιοπιστία των ΗΠΑ.



Ο Εσθονός υπουργός Χάνο Πέβκουρ ήταν σαφής: «Αυτή η καθυστέρηση δεν βοηθά την αποτροπή». Η Εσθονία, που δαπανά το 5,4% του ΑΕΠ της για την άμυνα, εξετάζει πλέον εναλλακτικούς προμηθευτές. Η κίνηση του Χέγκσεθ δεν αποδυναμώνει μόνο τη συνοχή του ΝΑΤΟ, αλλά απειλεί και την αμερικανική αμυντική βιομηχανία, η οποία πέρυσι κατέγραψε πωλήσεις ύψους 331 δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Αν οι σύμμαχοι σταματήσουν να εμπιστεύονται τις ΗΠΑ, οι οικονομικές και στρατηγικές συνέπειες θα είναι μη αναστρέψιμες, σύμφωνα με το Slate.com