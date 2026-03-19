Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται να ζητήσει από το Κογκρέσο ένα νέο, γιγαντιαίο πακέτο χρηματοδότησης, που φέρεται να αγγίζει τα 200 δισ. δολάρια, για τη συνέχιση της εκστρατείας κατά του Ιράν και την αναπλήρωση των πυρομαχικών που καταναλώθηκαν στην επιχείρηση «Epic Fury» στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος προαναγγέλλει ανοικτά κλιμάκωση τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε δημοσιονομικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Πιτ Χέγκσεθ εξηγεί ότι το αίτημα προς το Κογκρέσο αφορά την κάλυψη του κόστους της Επιχείρησης «Epic Fury» αλλά και την αναπλήρωση των πυρομαχικών που έχουν εκτοξευθεί στις σχεδόν τρεις εβδομάδες πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος δεν διέψευσε ότι η απαίτηση κινείται γύρω από τα 200 δισ. δολάρια, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο το ποσό να αναπροσαρμοστεί, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση της εκστρατείας.

Με τη φράση «It takes money to kill bad guys», που ήδη κάνει τον γύρο της Ουάσιγκτον, ο Χέγκσεθ συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της κυβέρνησης Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν: περισσότερη ισχύς, περισσότερα όπλα, περισσότερα κονδύλια. Η επιχειρηματολογία του Πενταγώνου είναι ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «χρηματοδοτηθούν σωστά» για όσα έχουν ήδη γίνει αλλά και γι’ αυτά «που μπορεί να χρειαστεί να κάνουν στο μέλλον».

«Πεντάγωνο» σε τροχιά κλιμάκωσης

Τα σχετικά άρθρα που συνδέονται με την εκστρατεία σκιαγραφούν ένα πολεμικό μέτωπο που διευρύνεται: από την απειλή για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την αποστολή επιπλέον πεζοναυτών και πολεμικών πλοίων, έως την εντατική χρήση Reaper drones έναντι του Ιράν, με υψηλό κόστος σε υλικό και υποδομές. Η συζήτηση στις ΗΠΑ πλέον δεν αφορά το αν, αλλά το πόσο βαθιά θα μπει ο αμερικανικός προϋπολογισμός μέσα στον πόλεμο, την ώρα που αναλυτές προειδοποιούν για μακρά αντιπαράθεση με ασύμμετρες απειλές στην περιοχή.

Παράλληλα, η πολιτική διάσταση γίνεται όλο και πιο έντονη, καθώς η στάση του Τραμπ απέναντι στο Ιράν έχει ήδη προκαλέσει παραιτήσεις συμβούλων, εσωτερικές τριβές στο στρατιωτικο-πολιτικό επιτελείο και έντονες αντιδράσεις στην αμερικανική κοινή γνώμη. Το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος ποντάρει στο ότι η Τεχεράνη θα «λυγίσει» πριν κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, τη στιγμή που το Πεντάγωνο ζητά δεκάδες δισ. για να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το σενάριο, φωτίζει τις αντιφάσεις της στρατηγικής.

Ο Πιτ Χέγκσεθ ως «πρόσωπο» του Πενταγώνου

Ο Πιτ Χέγκσεθ αναδεικνύεται πλέον στο δημόσιο πρόσωπο της επιθετικής γραμμής της Ουάσιγκτον απέναντι στο Ιράν, επιχειρώντας να «πουλήσει» στο Κογκρέσο και στην αμερικανική κοινωνία την ιδέα ότι η ασφάλεια των ΗΠΑ περνά μέσα από μια ακριβή, μακρόσυρτη στρατιωτική εκστρατεία. Το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί ως βασικό επιχείρημα όχι μόνο την ανάγκη αναπλήρωσης των πυρομαχικών, αλλά και την ενίσχυση της παρουσίας σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ, όπου εξετάζεται ακόμη και κατάληψη στρατηγικών νησίδων από τους Πεζοναύτες.

Την ίδια ώρα, ρεπορτάζ για την εμπλοκή των αμερικανικών drones, την αποστολή νέων πολεμικών μονάδων και τις ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις για τη στρατηγική στο Ιράν ενισχύουν την εικόνα ενός πολέμου που μετατρέπεται σε συνολικό τεστ ισχύος για την κυβέρνηση Τραμπ. Σε αυτό το πλαίσιο, το αίτημα των περίπου 200 δισ. δολαρίων μοιάζει λιγότερο ως «έκτακτη δαπάνη» και περισσότερο ως επένδυση σε μια παρατεταμένη αντιπαράθεση, με απρόβλεπτο πολιτικό και γεωπολιτικό κόστος.

«Ο κόσμος και οι αχάριστοι Ευρωπαίοι πρέπει να ευχαριστούν τον Τραμπ»

Ο Πιτ Χέγκσεθ δηλώνει ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν παραμένουν αμετάβλητοι από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου, κατηγορώντας ταυτόχρονα τα ΜΜΕ, τους Ευρωπαίους συμμάχους και το ιρανικό καθεστώς.

Βασικοί στόχοι των ΗΠΑ, όπως τους περιγράφει, είναι:

Η καταστροφή των ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων, της αμυντικής βιομηχανικής βάσης και του ναυτικού.

Η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Το Πεντάγωνο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν πλήξει περίπου 7.000 στόχους στο Ιράν, πάνω από 40 ναρκοθετικά σκάφη και 11 υποβρύχια, ενώ ο στρατηγός Νταν Κέιν τονίζει πως οι επιχειρήσεις προχωρούν «όλο και βαθύτερα» στο ιρανικό έδαφος και παράλληλα στοχεύονται φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.

Ο Χέγκσεθ χαρακτηρίζει το ιρανικό καθεστώς άμεση απειλή για την Αμερική, την ελευθερία και τον «πολιτισμό» και υποστηρίζει ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή και οι αχάριστοι Ευρωπαίοι σύμμαχοι» θα έπρεπε να ευχαριστούν τον πρόεδρο Τραμπ για τις ενέργειές του.

Οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης με την Ιαπωνία ετοιμάζουν σχέδιο

Μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις (Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία) μαζί με την Ιαπωνία εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση ότι ετοιμάζουν σχέδιο για τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας.

Καταδικάζουν τις ιρανικές επιθέσεις, ζητούν από την Τεχεράνη να τις σταματήσει άμεσα και δηλώνουν έτοιμες να συμβάλουν σε «ανάλογες προσπάθειες» για την ασφάλεια της διέλευσης από το Στενό. Παράλληλα χαιρετίζουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και αναγγέλλουν συνεργασία με συγκεκριμένες χώρες–παραγωγούς ενέργειας, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή και να περιοριστούν οι αναταράξεις στις τιμές.