«Οι στόχοι των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν δεν έχουν αλλάξει από την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, προειδοποώντας παράλληλα ότι σήμερα θα γίνει το πιο μεγάλο κύμα της επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής επιθέσεις εναντίον 7.000 στόχων εντός του Ιράν και έχουν χτυπήσει περισσότερα από 40 ιρανικά ναρκοθετικά σκάφη και 11 υποβρύχια, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

«Οι στόχοι μας, που μας δόθηκαν απευθείας από τον πρόεδρό μας που βάζει την Αμερική πάνω από όλα, παραμένουν ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς της πρώτης ημέρας», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους.

«Δεν είναι οι στόχοι των μέσων ενημέρωσης ούτε οι στόχοι του Ιράν ούτε νέοι στόχοι. Οι δικοί μας στόχοι – αμετάβλητοι και σύμφωνα με το σχέδιο», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ, ο οποίος αφιέρωσε αρκετά λεπτά στην εναρκτήρια δήλωσή του για να επικρίνει τον Τύπο.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι στόχοι παραμένουν η καταστροφή των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν, καθώς και της αμυντικής βιομηχανικής βάσης και του ναυτικού του, και να μην επιτραπεί ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Η τελευταία δουλειά που θα ήθελε κανείς στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι να είναι ανώτερος αξιωματικός του ιρανικού στρατού», είπε, χαρακτηρίζοντας τη ως «προσωρινή θέση εργασίας».

«Ένα καθεστώς όπως αυτό, που αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, δεν αποτελεί απλώς ένα περιφερειακό πρόβλημα, αλλά μια άμεση απειλή για την Αμερική, την ελευθερία και τον πολιτισμό», ανέφερε ο Χέγκσεθ για το Ιράν.

Είπε επίσης ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη, και ακόμη και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον πρόεδρο Τραμπ: Ευχαριστώ».

Στην ίδια ενημέρωση, ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων και ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν καθημερινά επιθέσεις που εισχωρούν όλο και πιο βαθιά στο ιρανικό έδαφος.

Παράλληλα είπε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ομάδων πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ.

«Τα AH-64 πλήττουν ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν για να βεβαιωθούμε ότι καταπνίξαμε οποιαδήποτε απειλή στο Ιράκ κατά των αμερικανικών δυνάμεων ή των αμερικανικών συμφερόντων», τόνισε ο Κέιν.