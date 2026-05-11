Ο Μάριος Ηλιόπουλος μίλησε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, αλλά και τους Μάρκο Νίκολιτς και Χαβιέρ Ριμπάλτα.

Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1 και αναφέρθηκε στην ιστορική επιτυχία της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως πίστεψε από την πρώτη στιγμή στο πλάνο και τις δυνατότητες του Μάρκο Νίκολιτς.

Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη στήριξή του τόσο προς τον Σέρβο τεχνικό όσο και προς τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στη μεταγραφική ενίσχυση που σχεδιάζεται ενόψει της συμμετοχής της ΑΕΚ στο Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ηταν κάτι το συγκλονιστικό και κάτι το διαφορετικό. Οι στιγμές όταν τις ζεις στη θεωρία είναι διαφορετικές και στην πράξη διαφορετικές. Εγώ το πίστευα ότι θα πάρουμε ακράδαντα το πρωτάθλημα μαζί με όλους τους ανθρώπους που έχω δίπλα μου. Σε βαθμό πάνω από το 90%. Δεν είναι υπερβολή να το πω αυτό. Στη ζωή μου όταν κάνω κάτι, προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά μπορώ και από το επαγγελματικό και από το χόμπι μου, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ο Νίκολιτς μεγάλη μορφή, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και αυτός μεγάλη μορφή. Οι παίκτες έχουν μπει σε μια διαδικασία η οποία έδειχνε τι μπορεί να κάνει η ομάδα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν στον τελικό Conference φέτος γιατί η Ράγιο μας απέκλεισε για μία φάση», ανέφερε αρχικά και έπειτα στάθηκε στα playoffs του Champions League, που θα βρεθεί η ΑΕΚ τη νέα σεζόν και την μεταγραφική ενίσχυση.

«Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί η ΑΕΚ αξίζει πολλά. Ξυπνάει μια νέα μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Διότι δεν είναι κοινό μυστικό, είναι μια πραγματικότητα. Χωρίς σύστημα, χωρίς διαπλοκή, χωρίς κυκλώματα, κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να μπει μια καινούρια διοίκηση και να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό που έχει ξεκινήσει, είναι μεγάλη μέρα. Για τα νέα παιδιά, για τη νεολαία. Μπορούν να ονειρεύονται, να βάζουν το δικό τους όραμα, να διεκδικούν. Να μην υπάρχουν σκέψεις ότι όταν είσαι σωστός, όταν πας με το ευ αγωνίζεσθαι, δεν έχεις καμία τύχη. Αυτή η μέρα που ξημέρωσε είναι μια μέρα διαφορετική. Αφιερωμένη στη νεολαία, που μπορεί πλέον να οραματίζεται το δικό της μέλλον.

Μέσα από τον αθλητισμό μπορείς να κερδίσεις πολλά. Μαθαίνεις να διεκδικείς. Είναι επίσης αφιερωμένο σε όλους αυτούς που ξεριζώθηκαν από τη Μικρά Ασία, τη Κωνσταντινούπολη και δημιούργησαν τη μεγάλη ιδέα, την ΑΕΚ. Σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να είναι ελεύθερο. Όλοι οι οπαδοί που αγαπάνε το ευ αγωνίζεσθαι να σκέφτονται καθαρά, όμορφα με αξιοπρέπεια, όπως αξίζει στο ελληνικό DNΑ.

Πράγματι όλα αυτά έχουν την αδρεναλίνη. Ενα στοιχείο το οποίο δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Η αδρεναλίνη και το πάθος είναι τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν τη δική μου ιδιοσυγκρασία. Ολα αυτά έχουν τη δική τους αδρεναλίνη, με τη διαφορά ότι το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ είναι η πρώτη φορά που ήρθε με αυτόν τον πεντακάθαρο και μάγκικο τρόπο. Δεν υπάρχει σύγκριση. Αυτό που έγινε χθες είναι κάτι μοναδικό».