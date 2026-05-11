Ανησυχία έχει προκαλέσει η υπόθεση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού. Μια Γαλλίδα επιβάτιδα του βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ.

Η επιβάτιδα ήταν μεταξύ των πέντε Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι.

Η κατάσταση της υγείας της μίας γυναίκας «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα» και «οι εξετάσεις βγήκαν θετικές», δήλωσε η υπουργός στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί, αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την υπουργό, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε τη στενή παρακολούθηση των πρώην επιβατών και πολλές χώρες τους έθεσαν σε καραντίνα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν αργά την Κυριακή ότι ένας Αμερικανός από τους 17 που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νεμπράσκα βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, αλλά δεν παρουσιάζει συμπτώματα.

Σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης

Εντωμεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (11/05) έφτασε στη χώρα μας ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικόν και, παρότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα, κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί σε 45ήμερη καραντίνα σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, καθώς υπήρχε υποψία έκθεσης στον χανταϊό. Σκοπός της πολυήμερης καραντίνας είναι ο προληπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν είναι φορέας του ιού ή αν θα νοσήσει.

Η ανακοίνωση του Αττικόν:

Σημειώνεται πως τα συμπτώματα του χανταϊού μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία στους πνεύμονες, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, πόνους και διάρροια.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, ο χανταϊός είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες, έχοντας διάφορες μορφές ανάλογα με την περιοχή, και ο χρόνος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει τις 45 ημέρες.

«Ο άνθρωπος μπαίνει σε καραντίνα και είμαστε η χώρα που παίρνει τα πιο αυστηρά μέτρα προληπτικής προστασίας για τον χανταϊό. Όλες οι άλλες χώρες, περιστατικά σαν το δικό μας, δηλαδή ανθρώπους που απλά έχουν εκτεθεί πάνω στο πλοίο, θεωρούνται λοιπόν κρούσματα υψηλού ρίσκου, τους θέτουν σε καραντίνα στο σπίτι τους, όχι σε νοσοκομείο», είπε στο Mega ο καθηγητής Πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

«Ο χρόνος επώασης της νόσου που μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί είναι μέχρι και 45 μέρες. Θεωρητικώς, όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πιθανότητα, παρότι η μεταδοτικότητα του ιού είναι πάρα πολύ μικρή».

«Ο χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός, τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Τον έχουμε κάθε χρόνο και στην Ελλάδα έχουμε 1-2 κρούσματα. Οι παραλλαγές του δεν κάνουν αναπνευστικό σύνδρομο, πνευμονία. Οι παραλλαγές της Αμερικής κάνουν πνευμονία και κάποιες από αυτές τις πνευμονίες είναι βαριές και μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο», συμπλήρωσε.