Ένας από τους αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίζονται εσπευσμένα στις ΗΠΑ βρέθηκε διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον χανταϊό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας οι οποίοι επαναπατρίζονται αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR».