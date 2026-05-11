Ο Παναθηναϊκός δεν γλίτωσε άλλο ένα αρνητικό ρεκόρε στα φετινά Play Offs της κατητορίας της Stoiximan Superleague 1.

Οι «Πράσινοι» έβαλαν γκολ αλλά έχασαν από την ΑΕΚ με σκορ 2-1. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός δημιούργησε νέα αρνητική παράδοση καθώς ποτέ άλλοτε στην ιστορία του στα χρόνια που διεξάγεται η διαδικασία αυτή, είτε με τον Πρωταθλητή μέσα είτε χωρίς, δεν έχουν συγκεντρώσει τόσους λίγους βαθμούς.

Το «τριφύλλι» έχει μόνο δύο βαθμούς στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Τους πήρε με τις ισοπαλίες που έφερε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την 1η αγωνιστική και με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο την 3η.