Μια συγκλονιστική διάσωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Μαΐου, όταν μια γυναίκα ήταν έτοιμη να πηδήξει από ουρανοξύστη στο Μπρούκλιν σε απόπειρα να αυτοκτονήσει.

Οι αστυνομικοί της NYPD έσπευσαν στο σημείο έπειτα από κλήση στο 911 και έφτασαν τρέχοντας στην οροφή του πανύψηλου ουρανοξύστη, όπου βρήκαν τη γυναίκα να κλαίει και να κάθεται επικίνδυνα κοντά στην άκρη του κτιρίου.

Κάμερα σώματος δείχνει τους αστυνομικούς να πλησιάζουν με ψυχραιμία τη γυναίκα, με έναν από αυτούς να της συστήνεται και να προσπαθεί να την πείσει να μην πηδήξει.

«Νοιαζόμαστε για σένα, δεν θέλουμε να βλάψεις τον εαυτό σου, εντάξει;», της λέει πριν πλησιάσει σιγά σιγά προς το μέρος της και τη ρωτήσει αν του επιτρέπει να της κρατήσει το χέρι.

Λίγο αργότερα φτάνουν αστυνομικοί από τη Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης. Εγκαθιστούν ένα σύστημα ασφαλείας και στη συνέχεια τρεις από αυτούς σκαρφαλώνουν στο περβάζι όπου βρίσκεται η γυναίκα.

«Μπορούμε να καθίσουμε εδώ για 10 λεπτά. Μπορούμε να καθίσουμε εδώ για μισή ώρα. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι είστε ασφαλής», λέει ήρεμα ένας από τους αστυνομικούς στη γυναίκα ενώ βρίσκεται σε ύψος πάνω από 30 μέτρα από το έδαφος.

Ο ίδιος κατεβαίνει τότε προσεκτικά στο περβάζι και πιάνει το χέρι της γυναίκας. Όταν εκείνη του λέει ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη να κουνηθεί, οι δύο τους παραμένουν καθισμένοι εκεί μαζί για λίγη ώρα. «Κοίτα πού βρισκόμαστε. Έχουμε την καλύτερη θέα της πόλης», λέει ο αστυνομικός με μια πιο ήρεμη, ανθρώπινη προσέγγιση.

Λίγο αργότερα, η γυναίκα αρχίζει να συνεργάζεται και όλη η ομάδα των αστυνομικών δουλεύει συντονισμένα για να την απομακρύνει με ασφάλεια από το περβάζι και να τη μεταφέρει πίσω στην ταράτσα του κτιρίου, σύμφωνα με τη New York Post.

