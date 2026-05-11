Στα 20.000 ευρώ ανέρχεται η λεία των διαρρηκτών που εισέβαλλαν σε κατάστημα οπτικών στη Χαλκιδική και πήραν τα κλοπιμαία σε κούτα.

Οι διαρρήκτες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και κρατούσαν στα χέρια τους μια κούτα ενώ άρπαξαν γυαλιά γνωστών οίκων όπως YSL, Gucci και Tom Ford.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης, που βρίσκεται στο Άφυτο Χαλκιδικής, η διάρρηξη σημειώθηκε στις 2:17 τα ξημερώματα του Σαββάτου 9/5.

«Αν κάποιος διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία ή παρατήρησε οτιδήποτε ύποπτο τις συγκεκριμένες ώρες, παρακαλούμε θερμά, να επικοινωνήσει μαζί μας. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη, ώστε να εντοπιστούν οι δράστες, να αποδοθεί δικαιοσύνη και κανείς άλλος να μην βιώσει την ανασφάλεια και την άδικη ματαίωση των κόπων του που εμείς αισθανόμαστε σήμερα!» επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι ιδιοκτήτες του καταστήματος.

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που δείχνουν τους δράστες