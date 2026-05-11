Η ΑΕΚ σφράγισε και μαθηματικά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, επικρατώντας με 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε μια αναμέτρηση με έντονη αγωνία και το ενδιαφέρον στραμμένο παράλληλα και στο «Γ. Καραϊσκάκης», η Ένωση πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στους «πράσινους» και εξασφάλισε τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της Super League. Με το τελευταίο σφύριγμα, οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν άμεσα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η επίσημη φιέστα για την απονομή του τροπαίου έχει οριστεί για την Κυριακή 17 Μαΐου, μετά την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στο φινάλε του πρωταθλήματος.