Στη δημοσιότητα δόθηκαν πριν από λίγη ώρα από τη Βουλή των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) του έτους 2025 (χρήση οικονομικού έτους 2024). Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισόδημα από ακίνητα 10.700 ευρώ, από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα 176,58 ευρώ και από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές 35.916,48 ευρώ. Από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά αναφέρεται το ποσό των 34.728,84 ευρώ. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα έλαβε 95,29 ευρώ (με τα εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά να ανέρχονται σε 56,75 ευρώ).

Παράλληλα δηλώνει την ισόβια ασφάλιση ζωής που κατέχει, καθώς επίσης και το γεγονός πως προχώρησε σε εκποίηση/διαγραφή του ομολόγου Hellenic-Bill που είχε αξία κτήσης 490.575 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank.

Αυτό είναι και το σημαντικότερο ποσό που έχει σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Από εκεί και πέρα έχει άλλα 100.163 ευρώ στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και από εκεί και πέρα μικροποσά (1.912 ευρώ, 399 ευρώ, 292 ευρώ, 250 ευρώ, κ.λπ.) στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στα ακίνητα και στα αγροτεμάχια δεν υπάρχει κάποια μεταβολή από την προηγούμενη δήλωσή του. Έχει 26 εγγραφές με διάφορα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα στην Ελλάδα (σε Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες) από προηγούμενες χρήσεις. Όπως επίσης στην κατοχή του έχει, από προηγούμενα έτη, δύο επιβατικά Ι.Χ. (ένα 875 κυβικών και ένα 1.560 κυβικών). Παράλληλα εξακολουθεί να είναι μέτοχος της «ΚΗΡΥΞ ΑΕ» (εφημερίδα της Κρήτης) με μερίδιο 75%. Τέλος, έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 35.700 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του Αλεξάνδρα.

