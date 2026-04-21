Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα εκλογικά αποτελέσματα στην Ουγγαρία και τη Βουλγαρία εν μέσω του πολέμου, μελετούν οι Βρυξέλλες και καλούνται να αναδιαμορφώσουν τη στρατηγική τους.

Η αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ άφησε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο εξαντλημένη, πιο εξαρτημένη και με λιγότερα περιθώρια ελιγμών. Είχε, βέβαια, κατορθώσει να επιβιώσει οριακά από την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη ρήξη με τη Ρωσία. Από το 2022, οι Βρυξέλλες επαναλαμβάνουν ότι η Ευρώπη δεν εξαρτάται πλέον από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό είναι αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η ανεξαρτησία ήταν μόνο μερική. Η Ευρώπη αντικατέστησε τους ρωσικούς αγωγούς με υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και άλλους προμηθευτές. Παράλληλα, πέρασε από την εξάρτηση από έναν αγωγό στην εξάρτηση από μια εξαιρετικά ευάλωτη παγκόσμια αγορά. Το κρίσιμο σημείο ήταν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ. Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από εκεί. Η Ευρώπη εισάγει σχετικά λίγο φυσικό αέριο απευθείας από το Κατάρ, αλλά αυτό δεν την προστατεύει από διαταραχές στην περιοχή.

Το παλιό δημοσιονομικό μοντέλο έχει παρέλθει. Οι Βρυξέλλες πλέον βασίζονται όλο και περισσότερο στη συνεχή αύξηση της έκδοσης χρέους για να συνεχίσουν να καλύπτουν το κόστος ενός πολέμου στην Ουκρανία, τον οποίο πολλοί Ευρωπαίοι δεν πιστεύουν πλέον ότι μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

Η Γερμανία δεν έχει ακόμη ανακάμψει τη βιομηχανική της βάση. Η Γαλλία συνδυάζει ελλείμματα, χρέος και μόνιμη πολιτική κρίση. Η Ιταλία εξαρτάται από ολοένα και πιο ανήσυχες χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι κυβερνήσεις έχουν λιγότερα χρήματα και οι κοινωνίες λιγότερη υπομονή.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πλέον αν η Ευρώπη μπορεί να αντέξει μια ακόμη ενεργειακή κρίση. Το ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι είναι ακόμη διατεθειμένοι να πληρώσουν γι’ αυτήν. Τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα στην Ουγγαρία και τη Βουλγαρία υποδηλώνουν όλο και περισσότερο ότι η υπομονή του κοινού έχει όρια και ότι όλα είναι πιθανά στις επιλογές νέων ηγετών στα κράτη μέλη.

Η ευθραυστότητα της Ευρώπης δεν αφορά μόνο την ενέργεια. Το ευρωπαϊκό μοντέλο οικοδομήθηκε πάνω σε τρεις πυλώνες: φθηνή ενέργεια, ανοιχτό εμπόριο και αμερικανική στρατιωτική προστασία.

Και οι τρεις πλέον τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Η Ευρώπη εξαρτάται από θαλάσσιες οδούς, πρώτες ύλες και αλυσίδες εφοδιασμού που δεν ελέγχει. Η πανδημία έδειξε ήδη ότι η ήπειρος δεν μπορούσε καν να παράγει μάσκες ή φάρμακα χωρίς την Ασία. Το ίδιο ισχύει τώρα για το φυσικό αέριο, τα κρίσιμα ορυκτά και την άμυνα.

Οι Βρυξέλλες μιλούν όλο και περισσότερο για στρατηγική αυτονομία. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για πληροφορίες, αντιαεροπορική άμυνα, δορυφόρους, στρατιωτικές μεταφορές και μεγάλο μέρος της αποτρεπτικής της ισχύος. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανάγκασε την Ευρώπη να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες. Η κρίση με το Ιράν επιταχύνει αυτή την τάση. Ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να μην έχει κοινή στρατηγική. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θέλουν να παραμείνουν υπό την αμερικανική ομπρέλα. Η Γαλλία επιδιώκει περισσότερη αυτονομία, αλλά υπό γαλλική ηγεσία. Η Γερμανία αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, αποφεύγοντας όμως ακόμη οποιαδήποτε πραγματική πολιτική ή στρατιωτική ηγεσία.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη δαπανά περισσότερα, αλλά παραμένει μια ελλιπής στρατιωτική δύναμη.

Η κρίση με το Ιράν το απέδειξε για άλλη μια φορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαμόρφωσε τη σύγκρουση, δεν μπορούσε να προστατεύσει μόνη της τις ενεργειακές οδούς και δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός.

Από το 2020, η Ευρώπη βιώνει μια σταθερή άνοδο της πολιτικής αστάθειας λόγω του πληθωρισμού, της πτώσης του βιοτικού επιπέδου, της μετανάστευσης, της Ουκρανίας και τώρα της Μέσης Ανατολής. Πώς τα καταφέρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατρέπει κάθε εξωτερική κρίση σε εσωτερικό ζήτημα; Ίσως τώρα πια πρέπει να αφυπνιστεί. Διότι μετά τον πόλεμο στο Ιράν, ο κόσμος δεν θα είναι ο ίδιος.